पाइरेसी के खिलाफ फूटा Mahesh Babu और Allu Arjun का गुस्सा, Pushpa-SVP के मेकर्स ने खटखटाया कानून का दरवाजा

Mahesh Babu and Allu Arjun's film SVP and Pushpa makers lodge complaints against piracy: पाइरेसी आज फिल्म बिजनेस के लिए एक बड़ी समस्या बन गई है। पाइरेसी के चलते मेकर्स को करोड़ों रुपयों का नुकसान होता है। जिसकी वजह से पाइरेसी फिल्म निर्माताओं के लिए सिरदर्द बन गई हैं। जहां फिल्में रिलीज होते ही पाइरेसी साइट्स मिनटों में ही इसे सोशल मीडिया पर लीक कर देती हैं तो अब फिल्मों की शूटिंग के दौरान भी स्टार्स के वीडियोज और फोटोज भी ऑनलाइन लीक होने लगी हैं। कुछ दिनों पहले ही साउथ सुपरस्टार प्रभास (Prabhas) की फिल्म सालार (Salaar) के सेट्स से फोटोज लीक हुई थी। Also Read - KGF 2 स्टार Yash ने किया देश को सलाम, Pooja Hegde-Raashi Khanna समेत साउथ के इन सितारों ने दी आजादी के दिन की बधाई

इससे पहले टॉलीवुड सुपरस्टार महेश बाबू (Mahesh Babu) और अल्लू अर्जुन (Allu Arjun) स्टारर फिल्में सरकारू वारी पाटा (Sarkaru Vaari Paata) और पुष्पा (Pushpa) के सेट से भी फोटोज और वीडियोज लीक हुए थे। ऐसे में अब सरकारू वारी पाटा और पुष्पा के मेकर्स ने पाइरेसी के खिलाफ सख्त कदम उठाया है। इसकी जानकारी मेकर्स ने एक ट्वीट के जरिए दी है। मेकर्स ने ट्वीट कर बताया है कि उन्होंने शूटिंग सेट से लीक हुईं फोटोज और वीडियोज के खिलाफ साइबर क्राइम में शिकायत दर्ज करवाई है। Also Read - Top 10 South Indian Actor By Ormax Media: सिंहासन पर जमकर बैठे हैं Mahesh Babu, RRR स्टार Ram Charan का गिर गया ग्राफ

मेकर्स ने बयान जारी कर लिखा, ‘हाल ही में हमारी फिल्म से जुड़ी चीजों के ऑनलाइन लीक होने से हम बहुत परेशान हैं। हम इसकी निंदा करते हैं और हमने इसके खिलाफ साइबर क्राइम सेल में शिकायत दर्ज करवाई है। अपराधियों पर जल्द ही कानूनी कार्रवाई की जाएगी और उन पर मुकदमा दर्ज किया जाएगा। कृपया पायरेसी को बढ़ावा न दें।’ मेकर्स की ये अपील आप यहां देख सकते हैं।

We are deeply disturbed by the recent leaks of our movie material online. We condemn it and have lodged a complaint against the same in the cyber crime department. The culprits would soon be booked by the law. Please do not encourage piracy.

- Team @MythriOfficial pic.twitter.com/FelB6ih0TD

— Mythri Movie Makers (@MythriOfficial) August 15, 2021