Varanasi Release Date: Mahesh Babu और Priyanka Chopra की फिल्म इस खास दिन सिनेमाघरों में देगी दस्तक, जानें तारीख

Varanasi Release Date: महेश बाबू और प्रियंका चोपड़ा की मेगा बजट फिल्म 'वाराणसी' को लेकर फैंस का इंतजार आखिरकार खत्म होने वाला है. एसएस राजामौली के डायरेक्शन में बन रही इस फिल्म की रिलीज डेट सामने आ गई है.

By: Masummba Chaurasia  |  Published: January 6, 2026 12:58 PM IST

Varanasi Release Date Confirmed: महेश बाबू और प्रियंका चोपड़ा की मोस्ट अवेटेड फिल्म 'वाराणसी' को लेकर फैंस का इंतजार आखिरकार खत्म होने वाला है. एसएस राजामौली के डायरेक्शन में बन रही इस बिग बजट फिल्म की रिलीज डेट अब कंफर्म हो गई है. लंबे समय से जिस तारीख का इंतजार किया जा रहा था, अब मेकर्स ने उस पर मुहर लगा दी है.

इस दिन रिलीज होगी 'वाराणसी'

रिपोर्ट्स के मुताबिक, 'वाराणसी' 9 अप्रैल 2027 को सिनेमाघरों में रिलीज की जाएगी. खास बात यह है कि मेकर्स इस फिल्म को श्री राम नवमी के पावन अवसर पर दर्शकों के सामने लाने की तैयारी कर रहे हैं. बताया जा रहा है कि जल्द ही इसकी ऑफिशियल अनाउंसमेंट भी कर दी जाएगी, जिससे फैंस की एक्साइटमेंट और बढ़ जाएगी.

महेश बाबू और राजामौली की पहली फिल्म

'वाराणसी' को लेकर सबसे खास बात ये है कि ये एसएस राजामौली और महेश बाबू की ये पहली फिल्म होगी. फिल्म में महेश बाबू के साथ प्रियंका चोपड़ा और पृथ्वीराज सुकुमारन भी दमदार रोल में नजर आएंगे.

1300 करोड़ के बजट में बन रही फिल्म

खबरों की मानें तो 'वाराणसी' भारतीय सिनेमा की सबसे महंगी फिल्मों में से एक होगी. इसे लगभग 1300 करोड़ रुपये के भारी-भरकम बजट में बनाया जा रहा है. फिल्म को केएल नारायण और एसएस कार्तिकेय प्रोड्यूस कर रहे हैं. मेकर्स इसे तकनीक, विजुअल्स और स्केल के मामले में एक नया बेंचमार्क बनाने की तैयारी में हैं.

टीजर ने पहले ही बढ़ा दी थी हलचल

कुछ हफ्ते पहले रिलीज हुए 'वाराणसी' के फर्स्ट लुक और टीजर को जबरदस्त रिस्पॉन्स मिला था. हर मार्केट में टीजर ने धूम मचा दी, जिससे साफ हो गया कि दर्शकों की उम्मीदें इस फिल्म से काफी ज्यादा हैं. फिल्म का म्यूजिक एमएम कीरावानी ने दिया है, जबकि इसकी कहानी और स्क्रीनप्ले विजयेंद्र प्रसाद ने लिखा है.

IMAX में होगा जादुई एक्सपीरियंस

'वाराणसी' को पूरी तरह IMAX फॉर्मेट में शूट किया जा रहा है और इसे कई भाषाओं में रिलीज किया जाएगा, ताकि देश ही नहीं बल्कि विदेशों में भी इसे बड़े स्तर पर देखा जा सके. कुल मिलाकर, यह कहा जा सकता है, कि 'वाराणसी' को लेकर फैंस की एक्साइटेड हाई तो थी ही, लेकिन, अब जब फिल्म की रिलीज डेट सामने आ गई है, तो फिल्म का इंतजार फैंस के लिए किसी रोमांच से कम नहीं होगा.

About the Author

Masummba Chaurasia

मासुम्बा चौरसिया
Zee News के 'BollywoodLife (Digital)' की वरिष्ठ उप संपादक हैं.

मासुम्बा चौरसिया एक अनुभवी और विश्लेषणात्मक एंटरटेनमेंट जर्नलिस्ट हैं, जिन्हें पत्रकारिता के क्षेत्र में 10 वर्षों से अधिक का अनुभव है. उन्होंने फिल्मों, टीवी शोज, सेलेब्रिटी गॉसिप, फिल्म रिव्यू और एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री के इन-डेप्थ एनालिसिस में विश...और पढ़ें
