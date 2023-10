Mahesh Babu attends Venkatesh Daggubati's engagement: टॉलीवुड स्टार वेंकटेश दग्गुबाती की दूसरी बेटी हयावाहिनी दग्गुबाती की आज हैदराबाद में सगाई हो गई है। फिल्म स्टार वेंकटेश दग्गुबाती तेलुगु फिल्म इंडस्ट्री के बड़े स्टार हैं। साथ ही वो हिंदी दर्शकों के बीच भी 90 के दशक में खास जगह बना चुके थे। 'अनाड़ी' के जरिए वेंकटेश दग्गुबाती हिंदी दर्शकों के बीच भी खास लोकप्रिय हुए थे। इन दिनों फिल्म स्टार वेंकटेश दग्गुबाती अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर चर्चा में हैं। फिल्म स्टार वेंकटेश दग्गुबाती की दूसरी बेटी हयावाहिनी की आज हैदराबाद स्थित घर पर ही धूमधाम से सगाई हुई है। फिल्म स्टार वेंकटेश दग्गुबाती के 4 बच्चे हैं। उनकी 3 बेटियां और 1 बेटा अर्जुन दग्गुबाती है। वेंकटेश दग्गुबाती की बड़ी बेटी आश्रिता की पहले ही शादी हो चुकी है। Also Read - South Photos of the week: कृति सेनॉन संग अल्लू अर्जुन ने मारा 'पुष्पा' पोज, वायरल हुआ महेश बाबू का फोटोशूट

वेंकटेश दग्गुबाती की बेटी की सगाई में पहुंचे महेश बाबू-नागा चैतन्य

अब उनकी दूसरी बेटी की शादी होने वाली है। इससे पहले फिल्म स्टार वेंकटेश दग्गुबाती ने अपनी बेटी की सगाई करीबी रिश्तेदारों और परिजनों के बीच धूमधाम से सगाई कर दी। फिल्म स्टार ने अपनी बेटी की सगाई हैदराबाद स्थित घर पर ही बेहद प्राइवेट सेरेमनी में की। जिसकी वजह से सगाई को लेकर खास जानकारी सामने नहीं आ सकी है। इस सगाई की कुछेक तस्वीरें सोशल मीडिया पर सामने आई। जिनसे पता चला है कि वेंकटेश दग्गुबाती की बेटी की सगाई में तेलुगु स्टार चिरंजीवी, महेश बाबू, राणा दग्गुबाती और नागा चैतन्य ने हिस्सा लिया था। ये तस्वीरें आप यहां देख सकते हैं।

कौन है वेंकटेश दग्गुबाती का होने वाला दामाद?

बता दें कि वेंकटेश दग्गुबाती की बेटी का होने वाला दूल्हा विजयवाड़ा स्थित एक डॉक्टर परिवार से संबंध रखता है। दूल्हे के बारे में और ज्यादा जानकारी सामने नहीं आ पाई हैं। खबर है कि फिल्म स्टार वेंकटेश दग्गुबाती अपनी बेटी की शादी अगले साल मार्च 2024 में करने की तैयारी में हैं।

इन फिल्मों में बिजी हैं वेंकटेश दग्गुबाती

बता दें कि फिल्म स्टार वेंकटेश दग्गुबाती हाल ही में सुपरस्टार सलमान खान के साथ उनकी मूवी 'किसी का भाई किसी की जान' में नजर आए थे। इसके बाद वो जल्दी ही निर्देशक शैलेश कोलानु की मूवी सैंधव में नजर आने वाले हैं। इस फिल्म का ट्रेलर कुछ वक्त पहले ही रिलीज हुआ था। जो दर्शकों के बीच आते ही छा गया। ये मूवी इसी साल दिसंबर 22, 2023 को रिलीज होगी।