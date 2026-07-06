google-preferred
  • बॉलीवुड न्यूज
  • South Gossip
  • राजामौली की ‘वाराणसी’ से लीक हुआ महेश बाबू का अवतार, रणबीर के 'रामायण' लुक को दी कड़ी टक्क...

राजामौली की ‘वाराणसी’ से लीक हुआ महेश बाबू का अवतार, रणबीर के 'रामायण' लुक को दी कड़ी टक्कर

एस एस राजामौली की आगामी फिल्म 'वाराणसी' से महेश बाबू का भगवान राम वाला 'वनवास' लुक लीक हो गया है. इंटरनेट पर वायरल हो रही इस तस्वीर की तुलना रणबीर कपूर की 'रामायण' से की जा रही है.

WrittenBy
By: Shreya Pandey | Published: July 6, 2026 2:58 PM IST
राजामौली की ‘वाराणसी’ से लीक हुआ महेश बाबू का अवतार, रणबीर के 'रामायण' लुक को दी कड़ी टक्कर

महेश बाबू का राम अवतार

दिग्गज फिल्ममेकर एस एस राजामौली की आगामी फिल्म 'वाराणसी' को लेकर दर्शकों के बीच जबरदस्त हाइप बना हुआ है. फैंस इस फिल्म से जुड़ी हर छोटी-बड़ी जानकारी पाने के लिए बेताब रहते हैं. इसी बीच, सोशल मीडिया पर फिल्म के सेट से एक ऐसी तस्वीर लीक हुई है, जिसने इंटरनेट का तापमान बढ़ा दिया है. यह तस्वीर किसी और की नहीं, बल्कि साउथ सुपरस्टार महेश बाबू की है, जो फिल्म में भगवान राम के 'वनवास' अवतार में नजर आ रहे हैं. इस लुक के सामने आते ही नेटिजन्स ने इसकी तुलना नितेश तिवारी की फिल्म 'रामायण' में रणबीर कपूर के राम वाले लुक से करनी शुरू कर दी है.

Dhurandhar 2 के हिट होते ही आदित्य धर की राह पर चले राजमौली, वाराणसी में किया अब तक का सबसे बड़ा बदलाव
Also Read

Dhurandhar 2 के हिट होते ही आदित्य धर की राह पर चले राजमौली, वाराणसी में किया अब तक का सबसे बड़ा बदलाव

असली है या AI का कमाल?

दरअसल, रेडिट पर एक रिपोर्ट का स्क्रीनशॉट तेजी से वायरल हो रहा है, जिसके कैप्शन में महेश बाबू के इस लुक की जमकर तारीफ की गई है. तस्वीर में महेश बाबू शूटिंग मोड में नजर आ रहे हैं और सेट के क्रू मेंबर्स उन्हें घेरे हुए हैं. इस लीक तस्वीर ने सोशल मीडिया पर हलचल मचा दिया है. एक यूजर ने लिखा, "रणबीर कपूर और मेकर्स को अब सावधान हो जाना चाहिए. कहीं राजामौली का सिर्फ 10 मिनट का कैमियो या सीक्वेंस पूरी रामायण फिल्म पर भारी न पड़ जाए."

महेश बाबू की 'वाराणसी' का बड़ा अपडेट, बनारस नहीं अब इस खास जगह पर होगी फिल्म की शूटिंग, मेकर्स ने चेंज किया लोकेशन
Also Read

महेश बाबू की 'वाराणसी' का बड़ा अपडेट, बनारस नहीं अब इस खास जगह पर होगी फिल्म की शूटिंग, मेकर्स ने चेंज किया लोकेशन

क्या है 'वाराणसी' की कहानी?

'वाराणसी' भारतीय सिनेमा की सबसे चर्चित और भव्य फिल्मों में शुमार होने जा रही है. खुद डायरेक्टर राजामौली ने एक इंटरव्यू के दौरान महेश बाबू के इस लुक का जिक्र करते हुए कहा था, "जब पहले दिन महेश फोटोशूट के लिए भगवान राम के गेटअप में सामने आए, तो मेरे रोंगटे खड़े हो गए थे. महेश में कृष्ण जैसा सम्मोहन और आकर्षण है, तो वहीं भगवान राम जैसी असीम शांति भी है. मैंने तो उस लुक को अपने फोन का वॉलपेपर बना लिया था, जिसे बाद में प्राइवेसी के लिए हटाना पड़ा."

फिल्म की दमदार स्टारकास्ट

स्टारकास्ट की बात करें तो महेश बाबू के अलावा इस मेगा-बजट फिल्म में ग्लोबल आइकॉन प्रियंका चोपड़ा की मौजूदगी की खबरें हैं. वहीं, साउथ के बेहतरीन एक्टर पृथ्वीराज सुकुमारन इस फिल्म में विलेन की भूमिका में नजर आ सकते हैं. कयास तो यह भी लगाए जा रहे हैं कि उनका किरदार रामायण के 'कुंभकर्ण' के आधुनिक रूप से प्रेरित हो सकता है, हालांकि मेकर्स ने अभी इसकी आधिकारिक पुष्टि नहीं की है. ऐसी ही एंटरटेनमेंट खबरों को जानने के लिए पढ़ते रहिए बॉलीवुडलाइफ हिंदी.

बॉलीवुड, हॉलीवुड, साउथ, भोजपुरी और टीवी जगत की ताजा खबरों के लिए यहां क्लिक करें...

About the Author

Shreya Pandey

Shreya Pandey

श्रेया पाण्डेय Bollywood Life के साथ जनवरी 2025 से जुड़ी हैं. श्रेया Entertainment के अलावा क्राइम, फैशन और अन्य बिट्स पर भी लिख चुकी हैं. श्रेया ने राजस्थान पत्रिका और जी न्यूज में भी इंटर्न के तौर पर काम किया है. Bollywood Life में वो ट्रेडिंग स्टोरी, थ्रोबैक, बिग बॉस, भोजपुरी, ओटीटी रिलीज जैसी स्टोरी करती हैं. वो अपने काम को बहुत ईमानदारी से करती हैं और लोगों तक सही खबर को पहुंचाती हैं. श्रेया ने इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन किया है.

Tags:

Up Next

Lock Upp 2 में सुनीता आहूजा का इमोशनल ब्रेकडाउन देख तड़प उठीं कश्मीरा शाह, कहा- 'उसकी जिंदगी नर्क बना दो!'

Next Story

Lock Upp 2 में सुनीता आहूजा का इमोशनल ब्रेकडाउन देख तड़प उठीं कश्मीरा शाह, कहा- 'उसकी जिंदगी नर्क बना दो!'