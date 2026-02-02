Mahesh Babu की बेटी सितारा का रैंप पर जलवा! 13 की उम्र में दे रही बड़ी-बड़ी एक्ट्रेसेस को मात, लोग बोले- 'अपकमिंग मिस...'

Mahesh Babu Daughter: साउथ सुपरस्टार महेश बाबू और एक्ट्रेस नम्रता शिरोडकर (Namrata Shirodkar) की बेटी सितारा घट्टामनेनी ने महज 13 साल की उम्र में रैंप पर ऐसा जलवा बिखेरा है, जिसे देखकर बड़ी-बड़ी एक्ट्रेसेस को भी जलन होने लगेगी.

Sitara Ghattamaneni Ramp Walk Video: ऐसा कहा जाता है कि, स्टारडम विरासत में मिलता है, लेकिन उसे निभाने का हुनर खून में होता है जिसे साउथ सुपरस्टार महेश बाबू (Mahesh Babu) और एक्ट्रेस नम्रता शिरोडकर (Namrata Shirodkar) की बेटी सितारा घट्टामनेनी (Sitara Ghattamaneni) ने एक बार फिर साबित कर दिया है. सितारा सिर्फ एक स्टार किड नहीं, बल्कि वे आने वाले समय की एक बड़ी फैशन आइकन भी हैं. ऐसा हम नहीं कह रहे, ऐसा उनका लेटेस्ट रैंप वॉक वीडियो (Sitara Ghattamaneni Ramp Walk Video) देखने के बाद लोगों का कहना है. हाल ही में एक ज्वेलरी एग्जीबिशन में जब सितारा रैंप पर उतरीं तो कैमरों की फ्लैश और लोगों की धड़कनें एक साथ रुक गईं. उनका ये वीडियो अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है.

सितारा का वायरल हुआ रैंप वॉक Video

हाल ही में सितारा घट्टामनेनी (Sitara Ghattamaneni) अपनी मां और एक्ट्रेस नम्रता शिरोडकर के साथ एक लग्जरी ज्वेलरी एग्जीबिशन के लॉन्च इवेंट में पहुंची थी जहां, उन्होंने अपनी ग्रेसफुल मौजूदगी, सादगी और रैंप वॉक से हर किसी का ध्यान अपनी तरफ खींच लिया. इस इवेंट का एक वीडियो भी सामने आया है, जिसे देखने के बाद लोग सिर्फ सितारा की खूबसूरती ही नहीं बल्कि उनके आउटफिट और रैंप वॉक की खूब तारीफ कर रहे हैं.

मां-बेटी की जोड़ी ने नेटिजन्स को किया हैरान

वायरल हो रहे वीडियो में सितार घट्टामनेनी (Sitara Ghattamaneni Viral Video) अपनी मां और पूर्व मिस इंडिया नम्रता शिरोडकर के साथ ज्वेलरी एग्जीबिशन के लॉन्च इवेंट में शानदार एंट्री लेते नजर आ रही हैं. मां-बेटी की जोड़ी और सितारा का कॉन्फिडेंस और उनकी खूबसूरती देखकर नेटिजन्स हैरान रह गए और उन्होंने कमेंट किया कि स्टाइल और ग्रेस इस परिवार के डीएनए में बसा है.

रैंप वॉक से हर किसी को किया हैरान

वीडियो में सितारा को एक मॉडर्न कोर्सेट-ड्रेप्ड कॉन्सेप्ट साड़ी गाउन पहने नजर आ रही हैं, जिसमें बारीक कढ़ाई, चमचमाते सीक्विन और कीमती स्टोन्स का काम किया गया था, जो इसे एक रॉयल लग्जरी लुक दे रहा था. सितारा की ये ड्रेस भारतीय साड़ी की शालीनता और वेस्टर्न फैशन का एक बेहतरीन मेल था. लेकिन इससे भी हैरान कर देने वाला था सितारा का रैंप वॉक... जी हां इस इवेंट में सितारा को रैंप वॉक करते हुए भी देखा गया. उन्होंने महज 13 साल की उम्र में जिस अंदाज से इतनी भारी सोफिस्टिकेडेट ड्रेस को कैरी किया और वॉक किया उसे देखने को बाद लोग उनकी तारीफ करते नहीं थक रहे हैं. सोशल मीडिया पर यूजर्स सितारा को 'अगली मिस इंडिया' बता रहे हैं.

रैंप वॉक देख यूजर्स ने कही ये बात

सितारा घट्टामनेनी के रैंप वॉक वीडियो (Sitara Ghattamaneni Ramp Walk Video) को देखने के बाद लोगों का कहना है कि, सितारा में उनकी मां के मॉडलिंग करियर की झलक देखने को मिल रही है. लोग उन्हें 'फ्यूचर सुपरस्टार' और 'यंग फैशनिस्टा' का टैग दे रहे हैं. एक यूजर ने लिखा, 'अपकमिंग मिस इंडिया' दूसरे ने लिखा, 'ये एक स्टार है' एक अन्य ने लिखा, 'छोटी राजकुमारी' ऐसे ही तमाम कमेंट्स सितारा के इस रैंप वॉक वीडियो पर देखने को मिल रहे हैं.

