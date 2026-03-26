महेश बाबू की 'वाराणसी' का बड़ा अपडेट, बनारस नहीं अब इस खास जगह पर होगी फिल्म की शूटिंग, मेकर्स ने चेंज किया लोकेशन

भारतीय सिनेमा के दिग्गज निर्देशक एसएस राजामौली जब भी कोई फिल्म लाते हैं तो फिल्म की कहानी के साथ फिल्म के सेट की भी खूब चर्चें होते हैं. इन दिनों उनकी अगली मेगा-बजट फिल्म 'वाराणसी' को लेकर जबरदस्त चर्चा है. फिल्म का नाम सुनते ही जहन में गंगा के घाट और बनारस की गलियां तैरने लगती हैं, लेकिन फिल्म की शूटिंग को लेकर एक ऐसी खबर आई है जिसने सबको हैरान कर दिया है.
बनारस में नहीं होगी फिल्म की शूटिंग
हैरानी की बात यह है कि फिल्म का टाइटल 'वाराणसी' होने के बावजूद इसकी शूटिंग उत्तर प्रदेश के असली बनारस में नहीं की जाएगी. राजामौली ने अपनी कल्पना को हकीकत में बदलने के लिए हैदराबाद की फिल्म सिटी में ही एक विशाल बनारस खड़ा कर दिया है. तकनीकी कारणों और भीड़भाड़ से बचने के लिए मेकर्स ने शहर का हूबहू सेट लगाने का फैसला किया है.
यह कोई साधारण सेट नहीं है. फिल्म से जुड़े सूत्रों का कहना है कि राजामौली इस लार्जर दैन लाइफ प्रोजेक्ट को पूरी तरह वास्तविक दिखाना चाहते हैं. इसके लिए वाराणसी के प्रतिष्ठित मंदिरों, प्राचीन घाटों और ऐतिहासिक महलों के डिजाइन को बारीकी से स्टडी किया गया. पत्थर की बनावट से लेकर घाटों की सीढ़ियों तक, सब कुछ वैसा ही बनाया गया है जैसा असली वाराणसी में दिखता है. टीम ने दिन-रात एक करके तस्वीरों के आधार पर इस सेट को तैयार किया है ताकि दर्शकों को पर्दे पर एक अलग अनुभव मिल सके.
महेश बाबू और प्रियंका चोपड़ा का अवतार
फिल्म में मुख्य भूमिका निभा रहे महेश बाबू का अवतार पहले ही सोशल मीडिया पर वायरल हो चुका है. उनके साथ ग्लोबल स्टार प्रियंका चोपड़ा जोनस 'मंदाकिनी' के किरदार में नजर आएंगी, जबकि पृथ्वीराज सुकुमारन का 'कुंभ' अवतार फिल्म के सस्पेंस को बढ़ा रहा है. इन किरदारों के फर्स्ट लुक ने इंटरनेट पर पहले ही सनसनी मचा दी है. फिल्म के टाइटल लॉन्च के लिए भी मेकर्स ने काफी बड़ा और भव्य समारोह रखा था, जिससे साफ है कि वे इसे भारतीय सिनेमा की सबसे बड़ी फिल्मों में से एक बनाने की तैयारी में हैं.
कब होगा फिल्म का दीदार?
फैंस को इस फिल्म के लिए थोड़ा लंबा इंतजार करना होगा. 'वाराणसी' अगले साल 7 अप्रैल, 2027 को सिनेमाघरों में दस्तक देगी. राजामौली और महेश बाबू की इस जोड़ी को लेकर दर्शकों में अभी से जबरदस्त क्रेज है. यह देखना दिलचस्प होगा कि हैदराबाद की धरती पर रचा गया यह 'वाराणसी' बॉक्स ऑफिस पर सफलता के कितने नए रिकाॅर्ड बनाता है. ऐसी ही एंटरटेनमेंट खबरों को जानने के लिए पढ़ते रहिए बॉलीवुडलाइफ हिंदी.
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