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Varanasi से Mahesh Babu का फर्स्ट लुक आउट, एक्टर के बर्थडे पर फैंस को मिला सरप्राइज गिफ्ट

Mahesh Babu First Look: मच-अवेटेड मूवी 'वाराणसी' का बेसब्री से इंतजार किया जा रहा है. इस फिल्म से मेकर्स ने साउथ स्टार महेश बाबू का फर्स्ट लुक आउट रिलीज कर दिया है.

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By: Shashikant Mishra | Published: August 9, 2026 12:45 PM IST
Varanasi से Mahesh Babu का फर्स्ट लुक आउट, एक्टर के बर्थडे पर फैंस को मिला सरप्राइज गिफ्ट

साउथ एक्टर महेश बाबू 51 साल के हो गए हैं.

साउथ स्टार महेश बाबू (Mahesh Babu) 9 अगस्त को 51वां जन्मदिन मना रहे हैं. इस खास मौके पर फैंस अपने पसंदीदा सितारे को बर्थडे विश कर रहे हैं. महेश बाबू के जन्मदिन पर फैंस को सरप्राइज गिफ्ट मिला है. दरअसल, एक्टर की अपकमिंग फिल्म 'वाराणसी' (Varanasi) से उनका फर्स्ट लुक सामने आया है. महेश बाबू का लुक देखकर उनके तमाम चाहने वाले फैंस फिल्म को लेकर काफी एक्साइटेड हो गए हैं. बताते चलें कि फिल्म 'वाराणसी' का बेसब्री से इंतजार किया जा रहा है. एसएस राजामौली के डायरेक्शन में बनने वाली इस फिल्म में महेश बाबू के साथ प्रियंका चोपड़ा भी काम करती नजर आएंगी.

महेश बाबू ने शेयर की तस्वीरें

एक्टर महेश बाबू ने अपने बर्थडे के मौके पर इंस्टाग्राम अकाउंट से अपनी दो तस्वीरें शेयर की हैं. पहली तस्वीर में वह खूबसूरत नजारों के बीच साइड फेस करके पोज दे रहे हैं. दूसरी तस्वीर में महेश बाबू जंगल के बीच बांस की एक बेड़ी पर आराम करते नजर आ रहे हैं. इस तरह से एक्टर का फिल्म 'वाराणसी' से लुक सामने आया है. इस फिल्म में महेश बाबू रुद्र का किरदार निभाते नजर आएंगे. फिल्म से उनका लुक सामने आने के बाद उनके तमाम चाहने वाले फैंस काफी ज्यादा उत्साहित हो गए हैं. महेश बाबू के लुक की तस्वीरें वायरल होने के बाद फैंस प्यारे रिएक्शन दे रहे हैं.

फिल्म 'वाराणसी' की कहानी

बताते चलें कि फिल्म 'वाराणसी' से पहले प्रियंका चोपड़ा का लुक सामने आया था. वह इस फिल्म में मंदाकिनी का किरदार निभाएंगी. अब मेकर्स ने महेश बाबू का लुक रिवील किया है. फिल्म 'वाराणसी' में महेश बाबू डबल रोल में नजर आने वाले हैं. फिल्म की कहानी को लेकर बताया जा रहा है कि रुद्र के रोमांचक सफर पर बेस्ड है. जब वाराणसी शहर पर एक एस्टेरॉयड के टकराने का खतरा मंडरा रहा होता है. रुद्र इस खतरे को हटाने के लिए एक खास मिशन पर निकलता है और उसका साथ देने के लिए मंदाकिनी भी रहती है. फिल्म की कहानी अलग-अलग समय की दिखाई जाएगी. फिल्म 'वाराणसी' में पृथ्वीराज सुकुमारन विलेन के रोल में नजर आएंगे. डायरेक्टर एसएस राजामौली की फिल्म 'वाराणसी' 7 अप्रैल, 2027 को सिनेमाघरों में रिलीज होने वाली है. महेश बाबू, प्रियंका चोपड़ा और पृथ्वीराज सुकुमारन की इस फिल्म का जबरदस्त बज बना हुआ है. अब देखने वाली बात होगी कि ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर कितना कमाल दिखा पाती है. ऐसी ही एंटरटेनमेंट (Entertainment News) की लेटेस्ट खबरों के लिए बॉलीवुडलाइफ के साथ बने रहिए.

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Shashikant Mishra

Shashikant Mishra

शशिकांत मिश्र 10 साल से खबरों की दुनिया में हैं. अब इनका सफर बॉलीवुड लाइफ के साथ आगे बढ़ रहा है. एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री की हर गतिविधि पर पैनी नजर रखते हैं और लोगों तक तेजी से खबरें पहुंचाते हैं. इसके साथ ही सिनेमा की दुनिया से जुड़े सितारों की पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ की जानकारी लेकर आते हैं. रिसर्च बेस्ड आर्टिकल लिखने में दिलचस्पी रखते हैं. फिल्मी गलियारों में रहने वाले कई सितारों का इंटरव्यू किया है. इन्होंने राजस्थान पत्रिका, अमर उजाला, नवभारत टाइम्स में काम किया है. इन्होंने माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से मास्टर्स की डिग्री ली है.

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