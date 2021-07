Mahesh Babu को आखिर क्यों आया गुस्सा? Sarkaru Vaari Pata को दे डाला अल्टीमेटम

Mahesh Babu is upset to Sarkaru Vaari Pata makers: साउथ फिल्म अभिनेता महेश बाबू (Mahesh Babu) इन दिनों अपनी अपकमिंग फिल्म सरकारू वारी पाटा (Sarkaru Vaari Pata) को लेकर बिजी हैं। इस फिल्म की ज्यादातर शूटिंग दुबई में हुई है। फिल्म को गीता गोविंदम फेम निर्देशक परसुराम बना रहे हैं। इसी वजह से फिल्म को लेकर दर्शक बेहद एक्साइटेड हैं। दर्शकों के इसी एक्साइटमेंट की वजह से फिल्म से जुड़ी छोटी से छोटी जानकारी भी सात पर्दों में छुपाकर रखी है। Also Read - Vijay Deverakonda ने दी Mahesh Babu को कड़ी चुनौती, पावर लिस्ट 2021 में हासिल किया ये मुकाम

बावजूद इसके फिल्म की शूटिंग के बीच से इस फिल्म के कुछ सीन्स और एक वीडियो क्लिप सोशल मीडिया पर लीक हो गया। जिसमें महेश बाबू का लुक और एक डायलॉग की क्लिपिंग सोशल मीडिया पर वायरल हो गई। जिसे बाद में मेकर्स ने तुरंत सोशल मीडिया से हटवाने की कोशिश की। साथ ही निर्माताओं ने लोगों से इसे शेयर न करने की अपील की। बताया जा रहा है कि ये डायलॉग फिल्म का बेहद जरूरी हिस्सा है। इससे फिल्म की कहानी लीक हो सकती थी। जिसे मेकर्स ने फिलहाल बेहद छुपाकर रखा है।



मीडिया रिपोर्ट्स की मानें तो इस घटना से महेश बाबू खासे नाराज हैं। उन्होंने फिल्म के निर्माताओं को शूटिंग सेट की सिक्योरिटी और टाइट रखने के लिए कहा है। महेश बाबू नहीं चाहते हैं कि ऐसी घटना दोबारा हो। इससे मेकर्स को बड़ा नुकसान हो सकता है। महेश बाबू और कीर्थि सुरेश स्टारर गीता गोविंदम फेम निर्देशक परशुराम की ये फिल्म अगले साल संक्रांति के मौके पर रिलीज होने वाली हैं। अब तक इस फिल्म के दो दमदार पोस्टर्स रिलीज हो चुके हैं। जिसमें महेश बाबू के नए लुक ने लोगों का खूब ध्यान खींचा था। हालांकि ये फिल्म हिंदी में नहीं सिर्फ तेलुगु भाषा में ही रिलीज हो रही है। तो क्या आप महेश बाबू स्टारर इस फिल्म के लिए एक्साइटेड हैं। अपनी राय हमें कमेंट कर बता सकते हैं।