Varanasi Release Date: SS राजमौली की 'वाराणसी' की रिलीज डेट से उठा पर्दा, शहर में लगे होर्डिंग्स ने बढ़ाई धड़कनें!

Varanasi Release Date: 'बाहुबली' से बॉक्स ऑफिस के मायने बदलने वाले और 'आरआरआर' से ऑस्कर तक का सफर तय करने वाले मास्टर स्टोरीटेलर एस.एस. राजामौली (S S Rajamouli) एक बार फिर से पूरी दुनिया को हिलाने की लिए तैयार हैं. वे जल्द ही फिल्म 'वाराणसी' (Varanasi) लेकर आ रहे हैं, जिसकी गूंज पिछले काफी समय से लगातार फिल्म इंडस्ट्री से लेकर सोशल मीडिया तक पर सुनाई दे रही है. वहीं जब से फिल्म के नाम और टीजर की झलक फैंस को दिखाई गई है, तभी से वो इससे जुड़ी हर अपडेट के लिए बेकरार रहते हैं. इसी बीच शहर में लगे फिल्म के मिस्टीरियस होर्डिंग्स ने फैंस के दिलों की धड़कनें बढ़ा दी है.
वाराणसी की सड़कों पर लगे होर्डिंग्स की हो रही चर्चा
सोशल मीडिया पर एक वीडियो सामने आया है, जिसे ट्रेड एनालिस्ट तरण आदर्श ने इंस्टाग्राम अकाउंट पर शेयर किया है. इस क्लिप में धर्मनगरी वाराणसी की सड़कें और उनपर लगे फिल्म के रहस्मयी होर्डिंग्स नजर आ रहे हैं. इन पोस्टर्स ने न केवल फैंस की धड़कनें बढ़ा दी हैं, बल्कि इस में लिखी तारीख ने भारतीय सिनेमा के लिए ऐतिहासिक साबित हो सकती हैं.
कब रिलीज होगी Varanasi?
दरअसल, वीडियो में नजर आ रहे होर्डिंग्स में 7 अप्रैल 2027 की तारीख लिखी हुई है. जिसके बाद अब चारों ओर जोरों से चर्चा होने लगी है कि, एस एस राजामौली की मच अवेटेड फिल्म इसी दिन दुनियाभर के सिनेमाघरों में दस्तक देगी. वहीं वाराणसी शहर में लगे इन होर्डिंग्स के वीडियो को शेयर करते हुए तरण आदर्श ने लिखा, 'एस एस राजामौली की मच अवेटेड मेगा मूवी 'वाराणसी' 7 अप्रैल 2027 को रिलीज होगी?... ऐसी जबरदस्त अटकलें हैं कि मास्टर फिल्म मेकर एस एस राजामौली की ये मूवी बुधवार 7 अप्रैल 2027 को दुनियाभर में रिलीज होने की तैयारी कर रही है.'
उन्होंने आगे लिखा, 'वाराणसी शहर में जगह-जगह फिल्म के बड़े-बड़े होर्डिंग्स लग गए हैं, जिसने इस खबर को लेकर लोगों की एक्साइटमेंट और अटकलों को कई गुना बढ़ा दिया है. उम्मीद की जा रही है कि, इस फिल्म को लेकर आज रात ऑफिशियल अनाउंसमेंट की जा सकती है.'
क्या है इन पोस्टर्स के पीछे का असली राज?
हालांकि, अभी तक ये साफ नहीं है कि, वाराणसी की सड़कों पर लगे इन पोस्टर्स के पीछे का असली राज क्या है? अगर तरण आदर्श के पोस्ट की मानें तो आज रात ये साफ हो जाएगा कि, ये पोस्टर 'वाराणसी' की रिलीज डेट का या फिर किसी और चीज का. बता दें कि, एस एस राजामौली की इस फिल्म में साउथ सुपरस्टार महेश बाबू (Mahesh Babu) और ग्लोबल स्टार बन चुकी 'देसी गर्ल' प्रियंका चोपड़ा (Priyanka Chopra) लीड रोल में नजर आने वाले हैं.
