OMG!! इस डायरेक्टर के लिए Mahesh Babu ने छोड़ी Hrithik Roshan की 600 करोड़ी 'Ramayana'

Mahesh Babu is no longer a part of Ramayana: बॉलीवुड लाइफ ने अपने रीडर्स को कुछ समय पहले यह जानकारी दी थी कि डायरेक्टर नितेश तिवारी ने महेश बाबू (Mahesh Babu) और ऋतिक रोशन (Hrithik Roshan) को अपनी रामायण (Ramayana) ट्रायलॉजी ऑफर की है, जिसका बजट 600 करोड़ रुपये है। इस फिल्म में दीपिका पादुकोण (Depika Padukone) सीता का किरदार निभाती दिखेंगी। अगर फिल्म से सामने आई ताजा रिपोर्ट की मानें तो महेश बाबू ने रामायण का हिस्सा बनने से इनकार कर दिया है। महेश बाबू ने डायरेक्टर राजामौली की फिल्म के लिए रामायण जैसा बिग बजट प्रोजेक्ट छोड़ दिया है।

पीपिंगमून ने अपनी ताजा रिपोर्ट में जानकारी दी है, ‘बाहुबली सीरीज के बाद ही महेश बाबू और राजामौली के बीच एक फिल्म के लिए आमसहमति बन गई थी। यह फिल्म उन्होंने रामायण से पहले ही साइन कर ली थी। राजामौली ट्रिपल आर रिलीज करते हुए अपनी पैन इंडिया फिल्म महेश बाबू के साथ शुरू कर देंगे। जिन तारीखों में राजामौली की फिल्म शूट होगी, उन्हीं तारीखों में रामायण को शूट करने की प्लानिंग चल रही है। महेश बाबू पहले से ही राजामौली को अपनी डेट्स दे चुके हैं, जिस कारण उन्होंने रामायण को छोड़ने का प्लान बनाया है।’

फिल्म रामायण के निर्माता मधु मेंटेना भारत के सबसे बड़े स्टार्स को अपनी फिल्म के लिए साइन करना चाहते हैं, जिस कारण वो बॉलीवुड से लेकर साउथ फिल्म इंडस्ट्री तक के सुपरस्टार्स से बात कर रहे हैं। महेश बाबू द्वारा रामायण छोड़ने के बाद ऋतिक रोशन की उपस्थिति भी संदिग्ध है। ट्रेड एक्सपर्ट्स का कहना है कि ऋतिक रोशन जब तक फिल्म शुरू न कर दें, तब तक यह नहीं कहा जा सकता है कि वो इसका हिस्सा हैं। ऋतिक रोशन ने बीते सालों में कई ऐसी फिल्में छोड़ी हैं, जो बड़े बैनर की थीं। बाद में इन्हें या तो बंद कर दिया गया या किसी दूसरी अभिनेता के साथ बनाया गया।