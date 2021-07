Mahesh Babu ने कबूली Prabhas की चुनौती, Sarkaru Vaari Paata के नए पोस्टर से कर दिया मेगा ऐलान

Mahesh Babu releases dashing new poster of Sarkaru Vaari Paata: साउथ सुपरस्टार महेश बाबू (Mahesh Babu) ने तमाम कयासों पर ब्रेक लगाते हुए अपनी अपकमिंग फिल्म सरकारू वारी पाटा (Sarkaru Vaari Paata) का नया पोस्ट रिलीज कर दिया है। साथ ही टॉलीवुड प्रिंस महेश बाबू ने ऐलान किया है कि वो अपनी अपमकिंग फिल्म सरकारू वारी पाटा को अगले साल संक्रांति के ही मौके पर रिलीज करने वाले हैं। महेश बाबू ने ये बड़ा ऐलान करते हुए अपनी फिल्म का नया दमदार पोस्टर रिलीज किया है। इस पोस्टर में महेश बाबू लाल रंग की कार से बाहर निकलते हुए बेहद डैशिंग नजर आ रहे हैं। इस पोस्टर के साथ महेश बाबू ने ऐलान किया है कि उनकी ये फिल्म 13 जनवरी 2022 के मौके पर रिलीज होगी। महेश बाबू और कीर्थि सुरेश स्टारर इस फिल्म का नया पोस्टर आप यहां देख सकते हैं। Also Read - Top 5 South Gossips of the Week: Prabhas की धमक से कांपेंगे Mahesh Babu, Pawan-Rana तो Liger एक्ट्रेस के पापा ने ठोंकी Vijay Deverakonda की पीठ

महेश बाबू ने स्वीकारी प्रभास की चुनौती

बता दें कि बीते दिनों ही साउथ सुपरस्टार प्रभास ने अपनी पैन इंडिया रिलीज फिल्म राधे श्याम की नई रिलीज डेट का ऐलान किया था। प्रभास और पूजा हेगड़े स्टारर इस फिल्म को निर्माता अगले साल संक्रांति 2022 के ही मौके पर रिलीज करेंगे। जिसके साथ ही फिल्मी दुनिया में हलचल मच गई है।

दरअसल, साल 2022 की संक्रांति के मौके पर सिर्फ महेश बाबू ही नहीं बल्कि पवन कल्याण और राणा दग्गुबाती स्टारर फिल्म अय्यपम कोशियम की तेलुगु रीमेक को लेकर आने वाले हैं। ऐसे में पहले ही दो बड़ी फिल्में इस दिन रिलीज हो रही थी। अब प्रभास की फिल्म के भी इसी मौके पर आने से इस दिन बड़ा बॉक्स ऑफिस क्लैश होने वाला है। हालांकि महेश बाबू और पवन कल्याण-राणा दग्गुबाती की ये फिल्म सिर्फ तेलुगु भाषा में ही रिलीज होगी। जबकि प्रभास स्टारर फिल्म पैन इंडिया स्तर पर रिलीज होगी। जिसे हिंदी, तमिल और तेलुगु समेत 5 भाषाओं में रिलीज किया जा रहा है।