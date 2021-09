Mahesh Babu ने यंग जनरेशन के इस धांसू बॉलीवुड स्टार के साथ मिलाया हाथ, नाम जानकर झूमेंगे करोड़ों फैंस

Mahesh Babu teams up with This Bollywood actor: साउथ सुपरस्टार महेश बाबू (Mahesh Babu) ने भले ही अभी तक बॉलीवुड में कदम नहीं रखा है। बावजूद इसके टॉलीवुड सुपरस्टार का जलवा हिंदी दर्शकों के दिलो-दिमाग पर भी छाया हुआ है। महेश बाबू की हिंदी बेल्ट में भी भारी फैन फॉलोइंग है। जिसे भुनाने की फिल्म निर्माता-निर्देशक कई कोशिशें कर चुके हैं। हालांकि अभी तक बात नहीं बन पाई है। इस बीच महेश बाबू ने कई बॉलीवुड सितारों के साथ जरुर हाथ मिलाया है। कुछ दिनों पहले ही फिल्म स्टार बॉलीवुड सुपरस्टार रणवीर सिंह के साथ एक विज्ञापन में नजर आए थे। उस वक्त महेश बाबू और रणवीर सिंह के इस विज्ञापन ने लोगों का खूब ध्यान खींचा था। Also Read - फिल्मी नगरिया में Nagarjuna Akkineni के दोस्तों की नहीं है कमी, साउथ 'किंग' के पक्के यार हैं ये 8 सितारे

अब फिल्म स्टार ने एक और बॉलीवुड स्टार के साथ हाथ मिलाया है। रिपोर्ट्स हैं कि सुपरस्टार महेश बाबू अपने अगले विज्ञापन में बॉलीवुड के बागी स्टार यानी टाइगर श्रॉफ (Tiger Shroff) के साथ नजर आने वाले हैं। यही नहीं, इस विज्ञापन का एक वीडियो भी सोशल मी़डिया पर लीक हो गया है। जिसमें टाइगर श्रॉफ के साथ महेश बाबू नजर आ रहे हैं। दिलचस्प बात ये है कि इस वीडियो में भी दोनों सितारों का चेहरा पूरी तरह नहीं दिख रहा। मगर इन दोों सितारों के डाई हार्ड फैंस ने उन्हें जरुर पहचान लिया है। यहां देखें लीक वीडियो।

बाहुबली निर्देशक एसएस राजामौली के साथ बॉलीवुड हिलाएंगे महेश बाबू

बता दें कि साउथ सुपरस्टार महेश बाबू को हिंदी फिल्म निर्माता-निर्देशक भी कई बार अपनी फिल्मों के लिए अप्रोच कर चुके हैं। बावजूद इसके महेश बाबू ने कोई बॉलीवुड फिल्म साइन नहीं की है। दिलचस्प बात ये है कि इस बीच महेश बाबू ने एक पैन इंडिया रिलीज फिल्म के लिए हरी झंडी दिखा दी है। वो बाहुबली निर्देशक एसएस राजामौली की अगली फिल्म के साथ बॉलीवुड में कदम रखेंगे। दरअसल, ये महेश बाबू की पहली पैन इंडिया रिलीज फिल्म होगी।