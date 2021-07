Mahesh Babu ने नहीं ठुकराई Ramayana, जानिए फिर क्यों हाथ से निकली 500 करोड़ी फिल्म?

Mahesh Babu was not even approached for Madhu Mantena's Ramayana: साउथ सुपरस्टार महेश बाबू (Mahesh Babu) को लेकर बीते दिनों खबरों का खूब बाजार गर्म रहा। रिपोर्ट्स थीं कि फिल्म निर्माता मधु मंतेना की रामायण (Ramayana) में टॉलीवुड के प्रिंस महेश बाबू प्रभु श्रीराम के किरदार में नजर आने वाले हैं। इसके बाद खबरें सामने आईं कि इस फिल्म में साउथ सुपरस्टार महेश बाबू के अपोजिट लीड रोल में दीपिका पादुकोण (Deepika Padukone) दिखाई देंगी। इतना ही नहीं, रिपोर्ट्स थीं कि इस फिल्म में बॉलीवुड सुपरस्टार ऋतिक रोशन को रावण के किरदार के लिए अप्रोच किया गया है। इसके बाद इस फिल्म को लेकर खासा बज देखा गया था। हालांकि इसके कुछ ही दिनों बाद आईं की टॉलीवुड सुपरस्टार महेश बाबू ने ये फिल्म छोड़ दी है। Also Read - Top 5 South Gossips of the week: इस डायरेक्टर ने देख डाली Liger तो Rashmika Mandanna ने यूं चटाई Vijay Deverakonda को धूल

सुनने में आया था कि फिल्म स्टार महेश बाबू ने निर्देशक एसएस राजामौली की अगली फिल्म के लिए रामायण को छोड़ा है। मधु मंतेना की फिल्म को मेकर्स एक बड़े स्तर पर बनाने की तैयारी में है। ऐसे में महेश बाबू के इस फैसले ने फैंस को भी हैरान कर दिया था। अब पिंकविला की एक रिपोर्ट की मानें तो महेश बाबू के फिल्म रामायण का हिस्सा होने की खबरें महज अफवाह से ज्यादा कुछ नहीं है। इस बारे में फिल्म से जुड़े करीबी सूत्र ने कहा कि महेश बाबू को इस फिल्म के लिए अप्रोच तक नहीं किया गया है। ऐसे में उनके इस फिल्म का हिस्सा होने की जानकारियां झूठी हैं।

सूत्र ने कहा, 'रामायण अभी भी डेवलपिंग स्टेज पर है। इसलिए महेश बाबू या फिर किसी और एख्टर को फिल्म में कास्ट किए जाने की सारी खबरें गलत हैं। मधु मंतेना से इन सितारों की करीबी दोस्ती ऐसी अफवाहों को जन्म दे रही हैं।' बता दें कि इस फिल्म को मधु मंतेना, अल्लू अरविंद और नमित मल्होत्रा को-प्रोड्यूस कर रहे हैं। सूत्र ने बताया कि निर्माताओं के दिमाग में फिल्म की कास्ट के लिए बड़े सितारों के नाम हैं। जिनका ऐलान इस साल दीवाली के मौके पर किया जाएगा। Also Read - OMG!! इस डायरेक्टर के लिए Mahesh Babu ने छोड़ी Hrithik Roshan की 600 करोड़ी 'Ramayana'