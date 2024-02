Mahesh Babu's daughter becomes cyber crime victim: टॉलीवुड प्रिंस महेश बाबू की बेटी सितारा घट्टामनेनी साइबर क्राइम का शिकार हुई है। जिसकी जानकारी खुद उनकी मां और अदाकारा नम्रता शिरोडकर ने सोशल मीडिया हैंडल के जरिए दी। अदाकारा ने बकायदा एक नोटिस जारी कर बताया कि उनकी बेटी सितारा घट्टामनेनी के नाम पर कई फेक एकाउंट्स बनाए जा रहे हैं। सुपरस्टार महेश बाबू की पत्नी नम्रता शिरोडकर ने एक नोटिस जारी कर इंस्टाग्राम पर बताया कि उनकी बेटी सितारा घट्टामनेनी का सिर्फ @sitaraghattamaneni ही असली एकाउंट है। इसके अलावा किसी और इंस्टाग्राम हैंडल पर विश्वास न किया जाए। सिवाए इसके जोकि वेरिफाइड है। Also Read - South Photos of the Week: वायरल हुआ सूर्या का 'कंगुवा' लुक, फ्लोरल साड़ी में इतराईं रश्मिका मंदाना

सुपरस्टार महेश बाबू की पत्नी नम्रता शिरोडकर की ओर से इंस्टाग्राम पर एक पोस्ट शेयर की गई। जिसमें जानकारी दी गई है कि टीम जीएमबी के साथ मिलकर मधापुर पुलिस ने ये चेतावनी जारी की है जो उनकी बेटी सितारा के इंस्टाग्राम एकाउंट को लेकर है। अदाकारा ने इस पोस्ट में बताया कि एक अनजान व्यक्ति सितारा की तरह बनकर ट्रेडिंग और इंवेस्टिंग लिंक्स अनसब्सक्राइब यूजर्स को भेज रहा है। उन्होंने बताया कि इस संबंध में प्रशासन ने लोगों से जागरुक रहने की अपील की है। Also Read - South Gossips Today: SSMB 29 के लिए महेश बाबू का जबरदस्त ट्रांसफॉरमेशन, 'कल्कि' में हुई इन 2 स्टार्स की एंट्री

साथ ही कहा है कि किसी भी इस तरह की घटना की जानकारी तुरंत उन्हें दी जाए। पुलिस और प्रशासन इस शख्स को पकडऩे की कोशिश में हैं। जिसके लिए कड़े प्रयास किए जा रहे हैं। पोस्ट के जरिए अदाकारा ने आम लोगों से अपील की किसी भी सूचना पर विश्वास करने से पहले सितारों के इंस्टाग्राम एकाउंट को अच्छे से जांच लें। अदाकारा नम्रता शिरोडकर की ये पोस्ट एंटरटेनमेंट न्यूज की दुनिया में आते ही छा गईं। यहां देखें पोस्ट। Also Read - महेश बाबू की बीवी ने दिखाया बॉसी अंदाज, फैंस बोले, 'बॉलीवुड को इंतजार...'

View this post on Instagram A post shared by Namrata Shirodkar (@namratashirodkar)

सोशल मीडिया पर एक्टिव रहती हैं सितारा घट्टामनेनी

बता दें कि अदाकारा नम्रता शिरोडकर और सुपरस्टार महेश बाबू की बेटी सितारा घट्टामनेनी एक जानी-मानी सोशल मीडिया स्टार बन चुकी हैं। वो इंस्टाग्राम पर काफी एक्टिव रहती हैं। बेबी सितारा घट्टामनेनी अभी महज 12 साल की ही हैं। सितारा घट्टामनेनी को सोशल मीडिया हैंडल इंस्टाग्राम पर करीब 1.8 मिलियन लोग फॉलो करते हैं। सितारा घट्टामनेनी अपने पिता की तरह ही एक बड़ी स्टार बनना चाहती हैं। वो अपने डांसिंग वीडियोज भी सोशल मीडिया पर शेयर करती रहती हैं। सितारा घट्टामनेनी का ये एकाउंट उनकी मां नम्रता शिरोडकर ही मैनेज करती हैं।