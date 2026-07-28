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Dragon के सेट पर Jr NTR के साथ हुआ बड़ा हादसा, शूटिंग के दौरान लगी गंभीर चोट; डॉक्टर्स ने दी 2 महीने प्रॉपर रेस्ट की सलाह

Jr NTR को लेकर बड़ी खबर सामने आई है. एक्टर Dragon की शूटिंग के दौरान चोटिल हो गए हैं. डॉक्टरों ने उन्हें 2 महीने के रेस्ट की सलाह दी है.

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By: Sadhna Mishra | Published: July 28, 2026 12:18 AM IST
Dragon के सेट पर Jr NTR के साथ हुआ बड़ा हादसा, शूटिंग के दौरान लगी गंभीर चोट; डॉक्टर्स ने दी 2 महीने प्रॉपर रेस्ट की सलाह

जूनियर एनटीआर शूटिंग के दौरान हुए घायल

Jr NTR Injured: आरआरआर स्टार जूनियर एनटीआर (Jr NTR) इन दिनों अपनी अपकमिंग फिल्म 'ड्रैगन' (Dragon) को लेकर चर्चा में बने हुए हैं, लेकिन इस बीच एक्टर को लेकर परेशान कर देने वाली खबर सामने आई है. दरअसल, एनटीआर प्रशांत नील की फिल्म 'ड्रैगन' की शूटिंग के दौरान घायल हो गए हैं. उनके कंधे में चोट लगी है और डॉक्टरों ने उन्हें अगले 6 से 8 हफ्तों तक पूरा आराम करने की सलाह दी है. जूनियर एनटीआर की टीम की तरफ से एक ऑफिशियल बयान जारी कर एक्टर की हेल्थअपडेट (Jr NTR Health Update) दी गई है.

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टीम ने बयान में क्या कहा?

जूनियर एनटीआर (Jr NTR News) की टीम द्वारा जारी किए गए बयान में बताया गया है कि, आज शाम चोट लगने के बाद एक्टर का पूरा मेडिकल चेकअप कराया गया. डॉ. जे. मधुसूदन राव और डॉ. आर. ए. पूर्णचंद्र तेजस्वी की देखरेख वाली डॉक्टरों की टीम ने उन्हें पूरी तरह और ठीक से रिकवर होने के लिए 6 से 8 हफ्ते तक आराम करने को कहा है. साथ ही बयान में फैंस और एक्टर के शुभचिंतकों के लिए कहा गया कि, 'घबराने की कोई बात नहीं है और एक्टर का सही इलाज चल रहा है.' बयान में लिखा था, 'हमें यह बताते हुए अफसोस हो रहा है कि आज शाम एनटीआर के कंधे में चोट लग गई. डॉक्टरों की टीम ने कई मेडिकल टेस्ट के बाद उन्हें पूरी तरह ठीक होने के लिए 6 से 8 हफ्ते तक आराम करने की सलाह दी है.'

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क्या Jr NTR के प्रोजेक्ट्स पर पड़ेगा इसका असर?

इसमें यह भी कहा गया है कि, 'जूनियर एनटीआर (Jr NTR) की सेहत और रिकवरी से जुड़ी ऑफिशियल जानकारी सही समय आने पर आगे दी जाएगी. इस खबर के सामने आने के बाद सोशल मीडिया पर फैंस लगातार अपना सपोर्ट दिखा रहे हैं और उनके जल्द ठीक होने की दुआ कर रहे हैं. वैसे तो उनका शेड्यूल बहुत बिजी रहता है, इसलिए इस चोट की वजह से उनके मौजूदा कामों पर कुछ समय के लिए ब्रेक लग सकता है, लेकिन उनके आने वाले प्रोजेक्ट्स पर इसका क्या असर होगा, इस बारे में अभी कोई ऑफिशियल अपडेट नहीं आया है.

फिलहाल, एक्टर की टीम ने फैंस को भरोसा दिलाया है कि आगे की जानकारी ऑफिशियल चैनल्स के ज़रिए दी जाएगी, लेकिन अभी पूरा फोकस एक्टर की सेहत पर है.

कब रिलीज होगी Dragon?

आपको बता दें कि, प्रशांत नील के 'ड्रैगन' में जूनियर एनटीआर के साथ-साथ बिजू मेनन, रुक्मिणी वसंत और खुशबू सुंदर समेत कई दिग्गज कलाकार हैं. फिल्म 11 जून 2027 को सिनेमाघरों में रिलीज होगी. ऐसी ही एंटरटेनमेंट की खबरों को जानने के लिए पढ़ते रहिए बॉलीवुडलाइफ हिंदी…

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About the Author

Sadhna Mishra

Sadhna Mishra

साधना मिश्रा पिछले 7 सालों से पत्रकारिता क्षेत्र में काम कर रही हैं. उन्हें वेब पोर्टल पर काम करने का अच्छा अनुभव है. मौजूदा समय में वो BollywoodLife (Zee Media) में बतौर सीनियर सब एडिटर कार्यरत हैं. इससे पहले 'रिपब्लिक भारत', 'भारत 24' और 'टोटल टीवी' जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में कार्य कर चुकी हैं.

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