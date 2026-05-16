थलपति विजय की 'जन नायकन' लीक मामले में बड़ा एक्शन, असिस्टेंट एडिटर समेत 3 पर लगा गैंगस्टर एक्ट

तमिलनाडु के मुख्यमंत्री विजय की आखिरी फिल्म 'जन नायकन' को लीक करने के आरोप में असिस्टेंट एडिटर समेत 3 लोगों को गैंगस्टर एक्ट के तहत गिरफ्तार किया गया है. आइए जानते हैं…

कब रिलीज होगी 'जना नायकन'?

साउथ सिनेमा के सुपरस्टार और अब तमिलनाडु के मुख्यमंत्री बन चुके थलपति विजय की अवेटेड फिल्म 'जन नायकन' इन दिनों सुर्खियों में है. फिल्म अपनी रिलीज से पहले ही विवादों और कानूनी पचड़ों में फंस गई है. इस बीच सबसे बड़ी खबर यह आ रही है कि फिल्म को अवैध तरीके से लीक करने के मामले में पुलिस ने कड़ा रुख अपनाते हुए असिस्टेंट एडिटर समेत 3 मुख्य आरोपियों को गैंगस्टर एक्ट के तहत गिरफ्तार कर लिया है.

अंदर का आदमी ही निकला गद्दार

'जन नायकन' को रिलीज से पहले ही 3 अप्रैल को इंटरनेट पर अवैध रूप से लीक कर दिया गया था, जिससे फिल्म इंडस्ट्री में हड़कंप मच गया था. साइबर क्राइम पुलिस इस मामले की बारीकी से जांच कर रही थी. पुलिस ने इस केस में मुख्य साजिशकर्ता बताते हुए असिस्टेंट एडिटर प्रशांत, सेलवम और बालाकृष्णन को दबोचा है. इन तीनों पर गैंगस्टर कानून के तहत कार्रवाई की गई है. आपको बता दें कि इस हाई-प्रोफाइल लीक मामले में पुलिस अब तक कुल 9 लोगों को जेल की सलाखों के पीछे भेज चुकी है.

क्यों अटक गई 'जन नायकन' की रिलीज?

एच विनोथ के निर्देशन में बनी इस फिल्म की शूटिंग काफी समय पहले पूरी हो चुकी है, लेकिन दर्शक आज भी थिएटर्स में इसका इंतजार कर रहे हैं. यह फिल्म पहले पोंगल 2026 पर रिलीज होने वाली थी. लेकिन फिल्म की कहानी भारी पॉलिटिकल मैसेज से लैस है. मेकर्स को डर था कि चुनाव पर इसका सीधा असर पड़ सकता है, इसलिए इसे पोस्टपोन कर दिया गया. वहीं मार्च में फिल्म की एक बेहद अहम स्क्रीनिंग रखी गई थी, लेकिन आखिरी वक्त पर सेंसर बोर्ड की रिवाइजिंग कमेटी का एक मेंबर बीमार हो गया, जिससे स्क्रीनिंग टल गई. फिलहाल फिल्म अभी भी सीबीएफसी रिव्यू कमेटी के पास अटकी हुई है.

मुख्यमंत्री विजय की आखरी फिल्म

पॉलिटिक्स में पूरी तरह कदम रखने और तमिलनाडु के मुख्यमंत्री की गद्दी संभालने के बाद, विजय ने एक्टिंग की दुनिया को अलविदा कह दिया है. ऐसे में 'जन नायकन' उनके फिल्मी करियर की आखिरी फिल्म है, जिसे लेकर फैंस बेहद भावुक और एक्साइटेड हैं. फिल्म में विजय के साथ बॉलीवुड स्टार बॉबी देओल, पूजा हेगड़े, प्रकाश राज और गौतम वासुदेव मेनन जैसे दिग्गज कलाकार मुख्य भूमिकाओं में हैं.

तृषा संग पर्सनल लाइफ की चर्चा

फिल्म और राजनीति के अलावा विजय अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर भी गॉसिप गलियारों में छाए हुए हैं. उनका नाम मशहूर एक्ट्रेस तृषा कृष्णन के साथ जोड़ा जा रहा है. विजय के मुख्यमंत्री पद के शपथ ग्रहण समारोह में तृषा अपनी मां के साथ पारंपरिक लुक में नजर आई थीं. इतना ही नहीं, तृषा ने समारोह की फोटो शेयर करते हुए कैप्शन में लिखा था "प्यार की आवाज हमेशा ऊंची रहती है," जिसने इस चर्चा को और हवा दे दी है. ऐसी ही एंटरटेनमेंट खबरों को जानने के लिए पढ़ते रहिए बॉलीवुडलाइफ हिंदी.