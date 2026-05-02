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Patriot Collection: ममूटी-मोहनलाल की जोड़ी ने बॉक्स ऑफिस पर मचाया तहलका, पहले ही दिन की रिकॉर्ड तोड़ कमाई

Patriot Collection: ममूटी और मोहनलाल की जोड़ी ने 13 साल बाद 'पैट्रियट' के जरिए बॉक्स ऑफिस पर कब्जा कर लिया है. फिल्म ने पहले दिन दुनिया भर में करोड़ों की कमाई कर रिकॉर्ड तोड़ ओपनिंग की है.

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By: Shreya Pandey | Published: May 2, 2026 9:00 AM IST
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Patriot की पहले दिन की कमाई

मलयालम सिनेमा के इतिहास में 1 मई 2026 की तारीख सुनहरे अक्षरों में दर्ज हो गई है. लगभग 13 साल के लंबे इंतजार के बाद जब पर्दे पर ममूटी और मोहनलाल की जोड़ी एक साथ नजर आई, तो बॉक्स ऑफिस पर धमाका होना तय था. महेश नारायणन के निर्देशन में बनी स्पाई-एक्शन फिल्म 'पैट्रियट' ने अपनी रिलीज के पहले ही दिन वह कर दिखाया है, जो अच्छे-अच्छे बड़े बजट की पैन-इंडिया फिल्में नहीं कर पातीं है.

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ग्लोबल मार्केट में फिल्म का दबदबा

फिल्म की सबसे चौंकाने वाली बात इसकी विदेशी कमाई रही. 'पैट्रियट' ने घरेलू बाजार यानी भारत से कहीं ज्यादा प्यार और पैसा विदेशों में बटोरा है. रिलीज के पहले दिन फिल्म ने विदेशों में 18 करोड़ रुपये का बिजनेस कर सबको हैरान कर दिया. दुनिया भर की बात करें तो फिल्म का वर्ल्डवाइड ग्रॉस कलेक्शन 29.37 करोड़ रहा है. कमाई के इस आंकडे को देखकर यह साफ है कि मलयली सिनेमा का जादू अब सीमाओं के पार जा चुका है.

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भारत में कैसा रहा प्रदर्शन?

भारत में भी 'पैट्रियट' का जादू सिर चढ़कर बोला. फिल्म ने पहले दिन भारत में 11.37 करोड़ की ग्रॉस कमाई की, जिसमें नेट कलेक्शन 9.80 करोड़ रही. फिल्म के लिए सबसे मजबूत मार्केट केरल रहा, जहां से 8.50 करोड़ की जबरदस्त कमाई हुई. कर्नाटक से फिल्म ने 1.50 करोड़ और तमिलनाडु से 75 लाख का कलेक्शन किया है. इसके अलावा आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और बाकी जगहों से भी फिल्म ने कुछ कमाई की.

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क्या यह फिल्म पैन-इंडिया है?

आपको बता दें कि आजकल हर फिल्म को पैन-इंडिया कहने का ट्रेंड है, लेकिन ममूटी ने इस पर अपनी अलग राय दी है. एक प्रमोशनल इवेंट के दौरान उन्होंने साफ कहा कि यह फिल्म खासतौर पर मलयाली दर्शकों के बदलते टेस्ट को ध्यान में रखकर बनाई गई है. उनका मानना है कि यदि बाहर के दर्शक इसे पसंद करते हैं, तो यह फिल्म के लिए एक बोनस है. फिल्म में फहाद फासिल, नयनतारा और रेवती जैसे कलाकारों ने इसे एक पावर-पैक परफॉर्मेंस वाली फिल्म बना दिया है. इनके अलावा ग्रेस एंटनी, जरीन शिहाब, श्रीपार्वती, गीत्थी संगीता, जिनू जोसेफ, दानिश हुसैन, शाहीन सिद्दीकी, सनल अमन जैसे कलाकार भी नजर आएं हैं.

पहले रिलीज की टल गई थी डेट

बता दें कि यह फिल्म पहले 23 अप्रैल को आने वाली थी, लेकिन बेहतर क्वालिटी और कुछ तकनीकी कारणों से इसकी रिलीज को 1 मई तक टाल दिया गया था. अब इस फिल्म को लोग बेहद पसंद कर रहें हैं. ऐसी ही एंटरटेनमेंट खबरों को जानने के लिए पढ़ते रहिए बॉलीवुडलाइफ हिंदी.

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About the Author

Shreya Pandey

Shreya Pandey

श्रेया पाण्डेय Bollywood Life के साथ जनवरी 2025 से जुड़ी हैं. श्रेया Entertainment के अलावा क्राइम, फैशन और अन्य बिट्स पर भी लिख चुकी हैं. श्रेया ने राजस्थान पत्रिका और जी न्यूज में भी इंटर्न के तौर पर काम किया है. Bollywood Life में वो ट्रेडिंग स्टोरी, थ्रोबैक, बिग बॉस, भोजपुरी, ओटीटी रिलीज जैसी स्टोरी करती हैं. वो अपने काम को बहुत ईमानदारी से करती हैं और लोगों तक सही खबर को पहुंचाती हैं. श्रेया ने इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन किया है.

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