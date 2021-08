Prabhas की Salaar में होगी Manoj Bajpayee की तगड़ी एंट्री, वायरल ट्वीट पर एक्टर ने लिए मजे !!

Manoj Bajpayee reacts on his entry in Prabhas upcoming film Salaar: साउथ सुपरस्टार प्रभास (Prabhas) की अपकमिंग फिल्म सालार (Salaar) को लेकर फैंस में जबरदस्त क्रेज है। केजीएफ निर्देशक प्रशांत नील की सुपरस्टार प्रभास स्टारर इस अपकमिंग फिल्म को लेकर अक्सर ही दिलचस्प जानकारियां सामने आती रहती है। अब हाल ही में अफवाह उड़ी थी कि सुपरस्टार प्रभास की इस फिल्म में बॉलीवुड स्टार मनोज बाजपेयी नजर आने वाले हैं। रिपोर्ट्स थी कि फिल्म में मनोज बाजपेयी ( Manoj Bajpayee) विलेन के रोल में नजर आएंगे। इस खबर के बाद से ही लोगों में फिल्म को लेकर भारी क्रेज था। अब खुद फिल्म स्टार मनोज बाजपेयी ने इन रिपोर्ट्स पर चुप्पी तोड़ दी है। फिल्म स्टार ने एक सोशल मीडिया पर वायरल इसी खबर के एक ट्वीट पर कमेंट करते हुए पूछा है, 'कहां से खबर लाते हैं आप लोग' मनोज बाजपेयी का ये ट्वीट आप यहां देख सकते हैं। Also Read - Mahesh Babu से लेकर Allu Arjun तक, करोड़ों के प्राइवेट जेट में सफर करते हैं ये साउथ सितारे, फोटोज देख फटी रह जाएंगी आंखें

Kaha se khabar late hai aap log !!! https://t.co/3v3xtODXnr — manoj bajpayee (@BajpayeeManoj) August 20, 2021

फिल्म स्टार के इस वायरल ट्वीट से साफ है कि ये खबर महज एक अफवाह है। बॉलीवुड स्टार मनोज बाजपेयी फिलहाल प्रभास स्टारर फिल्म सालार का हिस्सा नहीं है। हालांकि मनोज बाजपेयी के इस खुलासे से उनके डाई हार्ड फैंस को जरुर झटका लगा होगा जो मनोज बाजपेयी और प्रभास को ऑन स्क्रीन देखने के लिए लालायित थे। फिलहाल बात करें सालार की तो ये फिल्म इन दिनों शूटिंग स्टेज पर है। Also Read - Prabhas ने ‘लंकेश’ को कहा ‘हैप्पी बर्थडे’, Adipurush स्टार Saif Ali Khan के फैंस में खलबली

प्रभास स्टारर इस फिल्म को निर्माता केजीएफ की तर्ज पर दो पार्ट्स में बनाने की प्लानिंग में है। फिल्म में सुपरस्टार प्रभास के अपोजिट लीड रोल मे ंएक्ट्रेस श्रुति हासन नजर आएंगी। अभी तक मेकर्स ने फिल्म के मेन विलेन को लेकर ऐलान नहीं किया है। यही वजह है कि विलेन के तौर पर कई बॉलीवुड सितारों के नाम सामने आ रहे हैं। इससे पहले इस फिल्म में विलेन के रोल के लिए जॉन अब्राहम का नाम सामने आया था। फिलहाल हमें भी प्रभास की सालार के विलेन के नाम के आधिकारिक ऐलान का इंतजार है।