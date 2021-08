Michael: Vijay Sethupathi ने पैन इंडिया फिल्म के लिए मिलाया इस धांसू साउथ स्टार संग हाथ, FIRST LOOK देखकर खड़े हो जाएंगे रोंगटे

Vijay Sethupathi teams up with Sundeep Kishan for Michael: मास्टर फेम तमिल फिल्म स्टार विजय सेतुपति (Vijay Sethupathi) इन दिनों लगातार अपनी कई फिल्मों को लेकर चर्चा में है। अब साउथ सुपरस्टार विजय सेतुपति की एक और नई फिल्म का ऐलान हुआ है। जिसे मेकर्स पैन इंडिया स्तर पर बनाने वाले हैं। फिल्म स्टार विजय सेतुपति इस फिल्म में तमिल फिल्म स्टार संदीप किशन (Sundeep Kishan) के साथ लीड रोल में नजर आएंगे। संदीप किशन की ये पहली पैन इंडिया रिलीज फिल्म होगी। इस फिल्म का ऐलान मेकर्स ने फिल्म निर्माता सुनील नारंग के जन्मदिन के मौके पर किया है। निर्माताओं ने तमिल फिल्म स्टार संदीप किशन का एक धांसू फर्स्ट लुक पोस्टर रिलीज किया है। जिसमें संदीप किशन का चेहरा नहीं दिख रहा है। मगर उनके हाथ जंजीरों में जकड़े हुए और खून से सने हुए दिख रहे हैं। Also Read - Annabelle Sethupathy: Vijay Sethupathi संग Taapsee Pannu ने दिखाया हॉरर-कॉमेडी फिल्म का धांसू फर्स्ट लुक

मक्कल सेलवन के नाम से मशहूर मास्टर स्टार विजय सेतुपति ने संदीप किशन का ये धांसू पोस्टर सोशल मीडिया पर रिलीज करते हुए लिखा है, 'अपने पसंदीदा निर्देशक रंजीत जयाकोडी (Ranjit Jeyakodi) की फिल्म का हिस्सा बनकर बेहद खुश हूं। यहां देखिए संदीप किशन का टाइटल पोस्टर। माइकन... जिसका निर्माण श्री वेंकटेश्वर सिनेमा और करण सी प्रोडक्शन कर रहे हैं। और फिल्म निर्माता सुनील नारंग को जन्मदिन की बहुत-बहुत बधाई।' संदीप किशन का ये धांसू पोस्टर आप यहां देख सकते हैं। Also Read - Annabelle Sethupathy: रिलीज से पहले लीक हुए Taapsee Pannu और Vijay Sethupathi के फर्स्ट लुक !!

Happy to be part of my dear most Director @jeranjit ‘s ❤️ Film

Here is Title Poster of @sundeepkishan ‘s ? #MICHAEL?

Produced by @SVCLLP @KaranCoffl

And Very Happy Birthday to producer @AsianSuniel sir ?

மைக்கேல் మైఖేల్ माइकल ಮೈಕೆಲ್

മൈക്കിൾ#HBDSunielNarang pic.twitter.com/fyewoSjwgu

— VijaySethupathi (@VijaySethuOffl) August 27, 2021