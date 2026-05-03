मोहनलाल और ममूटी की इस फिल्म ने ग्लोबल लेवल पर मचाया तहलका, महज 2 दिनों में की इतनी कमाई

Patriot Worldwide Collection: मलयालम सुपरस्टार मोहनलाल और ममूटी की फिल्म 'पैट्रियट' ने बॉक्स ऑफिस पर इतिहास रच दिया है. यह फिल्म विदेशी बाजारों में रिकॉर्ड तोड़ रही है.

'पैट्रियट' ने कितनी की कमाई

मलयालम सिनेमा के दो सबसे बड़े एक्टर मोहनलाल और ममूटी जब एक साथ पर्दे पर आते हैं, तो बॉक्स ऑफिस के पुराने रिकॉर्ड्स का टूटना तय हो जाता है. महेश नारायणन के निर्देशन में बनी फिल्म 'पैट्रियट' ने महज 48 घंटों के भीतर ग्लोबल लेवल पर जो सुनामी लाई है, उसने ट्रेड एक्सपर्ट्स को भी हैरान कर दिया है. फिल्म ने दुनिया भर में 50 करोड़ रुपये की कमाई का आंकड़ा पार कर लिया है. मलयालम फिल्म इंडस्ट्री के लिए साल 2026 की शुरुआत किसी फेस्टिवल से कम नहीं रही. फिल्म 'पैट्रियट' ने रिलीज होते ही अपनी धाक जमानी शुरू कर दी है. दर्शकों और क्रिटिक्स की जबरदस्त प्रतिक्रियाओं के बीच इस फिल्म ने ग्लोबल लेवल में अपना परचम लहरा दिया है.

दुनियाभर में हुई नोटों की बारिश

Sacnilk की ताजा रिपोर्ट के अनुसार, 'पैट्रियट' ने दो दिनों में कुल 50.23 करोड़ रुपये का ग्रॉस वर्ल्डवाइड कलेक्शन कर लिया है. सबसे चौंकाने वाली बात फिल्म का ओवरसीज मार्केट में प्रदर्शन है. फिल्म ने विदेशों से 31.50 करोड़ रुपये बटोर लिए हैं. अकेले दूसरे दिन विदेशी बाजारों से फिल्म ने 15 करोड़ रुपये की भारी-भरकम कमाई की है.

भारतीय बॉक्स ऑफिस का हाल

भारत में फिल्म ने अपनी पकड़ मजबूत बनाए रखी है. घरेलू बाजार में 'पैट्रियट' का ग्रॉस कलेक्शन 18.73 करोड़ रुपये और नेट कलेक्शन 16.15 करोड़ रहा है. फिल्म ने पहले दिन 10 करोड़ की धमाकेदार ओपनिंग की थी, जबकि दूसरे दिन 6.15 करोड़ रुपये जुटाए. शोज की संख्या में भी मामूली बदलाव देखा गया. जहां पहले दिन इसे 2636 शोज मिले, वहीं दूसरे दिन 2374 शोज पर फिल्म चली. उम्मीद जताई जा रही है कि रविवार को छुट्टी के दिन कमाई में एक बड़ा उछाल देखने को मिलेगा.

क्यों खास है 'पैट्रियट'?

मोहनलाल और ममूटी की जोड़ी को एक साथ देखना फैंस के लिए किसी सपने के सच होने जैसा है. नयनतारा, फहाद फासिल, रेवथी और राजीव मेनन जैसे दिग्गजों ने फिल्म में अपनी अदाकारी से फिल्म में चार चांद लगा दिया है. निर्देशक महेश नारायणन ने 2 घंटे 57 मिनट की इस महागाथा को बहुत शानदार तरीके से बनाया है. फिल्म का बैकग्राउंड स्कोर और गाने दर्शकों को थिएटर से बांधे रखने में सफल रहा है.

हालांकि 'पैट्रियट' के साथ 'राजा शिवाजी' और 'एक दिन' जैसी फिल्में भी सिनेमाघरों में उतरी हैं, लेकिन 'पैट्रियट' की चमक के आगे बाकी फिल्में फीकी पड़ती नजर आ रही हैं. जहां 'राजा शिवाजी' को अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है, वहीं 'एक दिन' दर्शकों के लिए तरस रही है. सिर्फ मलयालम भाषा में रिलीज होने के बावजूद 'पैट्रियट' की कमाई बेहद शानदार है. ऐसी ही एंटरटेनमेंट खबरों को जानने के लिए पढ़ते रहिए बॉलीवुडलाइफ हिंदी.