Drishyam 3 Teaser Out: क्या चौथी पास फिर सबको चकमा देने में होगा कामयाब? 1 मिनट 50 सेकंड का टीजर देख उड़े होश!

Drishyam 3 Teaser Out: मच अवेटेड फिल्म 'दृश्यम 3' का टीजर और रिलीज डेट जारी कर दिया गया है. 1 मिनट 50 सेकंड के इस टीजर वीडियो को देखकर फैंस की एक्साइटमेंट सातवें आसमान पर पहुंच चुकी है.

Drishyam 3 Teaser And Release Out: सस्पेंस और थ्रिलर के बादशाह मोहनलाल (Mohanlal) एक बार फिर से पर्दे पर 'जॉर्ज कुट्टी' बनकर धमाल मचाने के लिए तैयार हैं. मलयालम सिनेमा की मोस्ट पॉपुलर फिल्म 'दृश्यम' (Drishyam) फ्रेंचाइजी की तीसरी किस्त यानी 'दृश्यम 3' (Drishyam 3) जल्द ही सिनेमाघरों में दस्तक देने वाली है. मेकर्स ने 29 अप्रैल 2026, बुधवार को फिल्म का टीजर और इसकी रिलीज डेट दोनों की अनाउंसमेट कर दी है. वहीं सुपरस्टार मोहनलाल ने खुद भी अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर अपनी मोस्ट पॉपुलर फिल्म के आखिरी पार्ट का टीजर शेयर किया है. इस 1 मिनट 50 सेकंड के टीजर (Drishyam 3 Teaser) को देखकर फैंस की एक्साइटमेंट का पारा हाई हो गया है. इसके एक-एक सीन में ऐसा सस्पेंस भरा है, जो दर्शकों को स्क्रीन से हटने नहीं देगी. तो चलिए जानते हैं ये सिनेमाघरों में कब दस्तक देगी.

मलयालम सुपरस्टार मोहनलाल स्टारर 'दृश्यम' फ्रैंचाइजी हमेशा ही अपने हैरान कर देने वाले ट्विस्ट और टर्न्स के लिए जानी जाती हैं और इसके तीसरे पार्ट का टीजर भी यहीं वादा करता है कि इस बार भी दर्शकों को पुलिस और जॉर्ज कुट्टी के बीच एक जबरदस्त 'चूहे-बिल्ली' का खेल देखने को मिलने वाला है.

सस्पेंस और इंटेंस सीन्स ने बढ़ाई एक्साइटमेंट

मेकर्स और एक्टर द्वारा शेयर किया गया 'दृश्यम 3' का ऑफिशियल टीजर फिलहाल मलयालम वर्जन में है, बावजूद इसके फैंस इसे काफी पसंद कर रहे हैं. टीजर में दिखाए गए सस्पेंस और इंटेंस सीन्स को देखकर ऐसा लगता है कि, इस बार की कहानी पहले पार्ट से जुड़ी हुई है. मलयालम टीजर के बाद अब फैंस हिंदी वर्जन का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं. हर तरफ अब इसी की चर्चा हो रही है.

टीजर देख फैंस दे रहे ऐसे रिएक्शन

'दृश्यम 3' के ऑफिशियल टीजर (Drishyam 3 Teaser Out) को देखने के बाद इस पर फैंस अपनी-अपनी एक्साइटमेंट को जाहिर करते हुए अपना रिएक्शन दे रहे हैं. टीजर ने आते ही सोशल मीडिया पर धमाल मचा दिया है. एक यूजर ने लिखा, 'लोग भले ही असहमत हों, लेकिन यह वाकई एक कमाल का टीजर है. बिना कुछ रिवील किए खतरे का अहसास कराना एक मास्टर स्ट्रोक है.' दूसरे ने लिखा, 'सबसे ज्यादा इंतजार कराई जाने वाली फिल्म का टीजर आ गया है. बहुत ही इंटेंस लग रहा है. यह देखना दिलचस्प होगा कि, अब इस परिवार के साथ क्या होता है.'

View this post on Instagram A post shared by Mohanlal (@mohanlal)

कब रिलीज होगी Drishyam 3?

आपको बता दें कि, 'दृश्यम 3' के टीजर के साथ ही मेकर्स ने फिल्म की रिलीज डेट की अनाउंसमेंट भी कर दी है. ये मच अवेटेड फिल्म 21 मई 2026 को सिनेमाघरों में रिलीज होने के लिए पूरी तरह से तैयार है. मालूम हो कि, इस फ्रैंचाइजी का पहला पार्ट सुपरहिट रहा था, जिसे हिंदी समेत कई भाषाओं में बनाया गया था. दूसरा पार्ट यानी 'दृश्यम 2' कोरोना महामारी की वजह से सीधे ओटीटी पर रिलीज हुआ था, लेकिन अब तीसरा पार्ट एक बार फिर से बड़े पर्दे पर धमाका करने के लिए लौट रहा है.

चौथी पास फिर सबको चकमा देने में होगा कामयाब?

डायरेक्टर जीतू जोसेफ ने साफ किया है कि, 'दृश्यम 3' इस फ्रेंचाइजी की आखिरी किस्त है. तीसरा पार्ट फिल्म की कहानी का कंक्लूजन होगा, जो जॉर्ज कुट्टी के सफर को एक मुकाम पर ले जाएगी. ऐसे में अब सवाल ये उठता है कि, क्या चौथी पास जॉर्ज कुट्टी इस बार फिर सबको चकमा देने में होगा कामयाब? या पुलिस के हत्थे चढ़ जाएगा. हालांकि, ये तो फिल्म के रिलीज के बाद ही पता चल पाएगा.

Read more