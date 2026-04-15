मुस्लिम एक्टर की इस हरकत पर मचा बवाल, हिंदू एक्ट्रेस को 'बीफ' खिलाने की कोशिश? भड़के गए फैंस

मलयालम एक्टर शियास करीम का एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें वह एक्ट्रेस अनुमोल अनुकुट्टी पर बीफ खाने का दबाव डालते और उनका मजाक उड़ाते नजर आ रहे हैं. अब इस वीडियो के बाद फैंस एक्टर को जमकर ट्रोल कर रहें हैं.

By: Shreya Pandey | Published: April 15, 2026 11:01 AM IST

मनोरंजन जगत से एक ऐसा वीडियो सामने आया है जिसने सोशल मीडिया पर हड़कंप मचा है. मलयालम एक्टर और बिग बॉस फेम शियास करीम अपनी एक हरकत की वजह से विवादों के घेरे में आ गए हैं. वायरल वीडियो में शियास अपनी करीबी दोस्त और एक्ट्रेस अनुमोल अनुकुट्टी को बीफ खाने के लिए मजबूर करते और उनका मजाक उड़ाते नजर आ रहे हैं. मामला अब इतना बढ़ चुका है कि नेटिजेंस एक्टर को बुरी तरह ट्रोल कर रहे हैं.

पार्टी के दौरान क्या हुआ?

दरअसल, यह पूरा वाकया एक पार्टी का है जहां शियास और अनुमोल साथ मौजूद थे. वीडियो में देखा जा सकता है कि शियास बार-बार अनुमोल को बीफ ऑफर कर रहे हैं. अनुमोल ने जब शालीनता से मना किया और कहा कि वह डाइटिंग पर हैं, तो शियास वहीं नहीं रुके. उन्होंने दोबारा दबाव डाला और जब एक्ट्रेस ने फिर से इनकार किया, तो शियास ने उन पर राजनीतिक तंज कसना शुरू कर दिया. शियास ने उनका मजाक उड़ाते हुए पूछा, "क्या तुम बीजेपी सपोर्टर हो?"

यूजर्स का फूटा गुस्सा

जैसे ही यह वीडियो इंटरनेट पर आया, लोगों का गुस्सा सातवें आसमान पर पहुंच गया. यूजर्स का कहना है कि किसी की खाने की पसंद या धार्मिक मान्यताओं का इस तरह मजाक उड़ाना बेहद शर्मनाक है. एक यूजर ने लिखा, "अगर अनुमोल उन्हें पोर्क खाने के लिए मजबूर करतीं, तो क्या उन्हें अच्छा लगता?" वहीं, कुछ लोग इसे 'फूड बुलीइंग' का नाम दे रहे हैं. हालांकि, शियास के कुछ चाहने वालों का कहना है कि दोनों अच्छे दोस्त हैं और यह सब महज एक मजाक था, लेकिन ज्यादातर लोग एक्टर की इस दलील से सहमत नहीं हैं.

कौन हैं शियास और अनुमोल?

आपको बता दें कि शियास करीम मलयालम इंडस्ट्री का एक जाना-माना चेहरा हैं और उन्हें 'बिग बॉस मलयालम' के पहले सीजन से बड़ी पहचान मिली थी. वहीं अनुमोल अनुकुट्टी भी कोई छोटा नाम नहीं हैं, उन्होंने बिग बॉस के सातवें सीजन का खिताब अपने नाम किया था. दोनों लंबे समय से अच्छे दोस्त माने जाते रहे हैं, लेकिन इस एक वीडियो ने शियास की इमेज को काफी नुकसान पहुंचाया है. ऐसी ही एंटरटेनमेंट खबरों को जानने के लिए पढ़ते रहिए बॉलीवुडलाइफ हिंदी.

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