प्रेग्नेंट हैं नागा चैतन्य की पत्नी Sobhita Dhulipala? ससुर नागार्जुन ने फैंस को यूं दिया हिंट, मिलने लगीं बधाइयां

Is Naga Chaitanya Wife Sobhita Dhulipala Pregnant: नागा चैतन्य की पत्नी शोभिता धुलिपाला मां बनने वाली हैं और इस बात का हिंट नागार्जुन ने खुद दिया है.

Is Sobhita Dhulipala Pregnant: नागा चैतन्य एक्ट्रेस सामंथा रुथ प्रभु से अलग होकर अपनी नई जिंदगी शुरू कर चुके हैं. नागा ने साल 2024 में गर्लफ्रेंड शोभिता धुलिपाला दूसरी शादी की, जिसके बाद से ही दोनों साउथ इंडस्ट्री के पावर कपल बने हुए हैं. नागा और शोभिता की जिंदगी में एक नया पड़ाव शुरू होने वाला है. दावा है कि नागा चैतन्य की पत्नी शादी के एक साल बाद ही मां बनने वाली हैं. कहा जा रहा है कि नागा चैतन्या पिता बनने वाले हैं और शोभिता धुलिपाला प्रेग्नेंट हैं. इस बात का हिंट खुद शोभिता धुलिपाला के ससुर यानी नागा चैतन्य के पिता नागार्जुन ने दिया है, जिसके बाद परिवार को ढेर सारी बधाइयां मिल रही हैं.

नागार्जुन ने दिया शोभिता धुलिपाला की प्रेंग्नेंसी के सवाल पर ये जवाब

साउथ सुपरस्टार नागार्जुन हाल ही में एक इवेंट में शामिल हुए, जहां पर उनसे परिवार से जुड़ा एक दिलचस्प सवाल किया गया. अभिनेता से पूछा गया कि वह दादा कब बन रहे हैं? उनसे नागा चैतन्य और शोभिता धुलिपाला की फैमिली प्लानिंग से जुड़ा सवाल किया गया, जिस अभिनेता ने जो जवाब दिया, उससे अंदाजा लगाया जा रहा है कि शोभिता प्रेग्नेंट हैं. नागार्जुन ने अपने जवाब में कहा कि वह सही समय आने पर सबको बता देंगे. दादा बनने वाले सवाल पर पहले तो नागार्जुन असहज हो जाए लेकिन फिर उन्होंने हंसते इस सवाल का सामना किया. वह पहले तो सवाल से बचने के लिए वहां से निकलने की कोशिश करते दिखे लेकिन जैसे ही ये सवाल दूसरी बार पूछा गया तो उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, ‘सही समय आने पर मैं आपको बता दूंगा.’

TRENDING NOW

अक्किनेनी परिवार को मिली बधाई

नागार्जुन ने बेटे नागा चैतन्य के पिता बनने के सवाल का जिस तरह जवाब दिया है उससे अब अंदाजा लगाया जा रहा है कि फैमिली में कोई नन्हा मेहमान आने वाला है. फैंस का मानना है कि शोभिता प्रेग्नेंट हैं और इसी वजह से एक्टर ने इस सवाल का खंडन नहीं किया. ऐसे में अब फैंस अक्किनेनी फैमिली को खूब सारी बधाई दे रही है. हालांकि, अभी तक नागा चैतन्य और शोभिता धुलिपाला की तरफ से कोई भी ऑफिशियल पोस्ट नहीं किया गया है. ऐसे में इस खबर की पुष्टि नहीं हो रही है.

सामंथा से अलग होकर शोभिता संग रचाई शादी

बता दें कि नागा चैतन्य और सामंथा रुथ प्रभु ने साल 2021 में तलाक लिया था और साल 2022 में ही नागा चैतन्य की शोभिता संग अफेयर की खबरें आने लगी थीं. अफेयर की खबरों को हवा तब मिली जब एक्ट्रेस को हैदराबाद में नागा चैतन्य के घऱ देखा गया. इसके बाद दोनों साथ में वेकेशन पर गए और अपने रिश्ते को ऑफिशियली कर दिया. एंटरटेनमेंट (Entertainment News) की लेटेस्ट खबरों के लिए बॉलीवुडलाइफ के साथ बने रहिए.

Read more