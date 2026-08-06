The Paradise Teaser X Review: 'द पैराडाइज' के टीजर ने रिलीज होते ही मचाया तहलका! नानी और राघव का लुक देख उड़े फैंस के होश

The Paradise Teaser X Review: साउथ सिनेमा के सुपरस्टार नानी (Nani) और अपने खतरनाक विलेन अवतार से सबको चौंकाने वाले राघव जुयाल (Raghav Juyal) एक बार फिर बड़े पर्दे पर तबाही मचाने के लिए पूरी तरह तैयार हैं. सामंतवाद के खिलाफ बगावत की एक खौफनाक और एक्शन से भरपूर कहानी लेकर आ रही फिल्म 'द पैराडाइज' (The Paradise) का टीजर रिलीज होते ही सोशल मीडिया पर छा गया है. खून से लथपथ नानी का खूंखार अंदाज और सोने के गहनों में लिपटे राघव जुयाल का खतरनाक रूप देखकर फैंस के होश उड़ गए हैं. टीजर में दोनों की धमाकेदार प्रेजेंस और खूंखार तेवर को देखकर नेटिजन्स ने इसे अभी से ब्लॉकबस्टर घोषित कर दिया है.
टीजर की शुरुआत एक वॉयसओवर से होती है, जिसमें पूछा जाता है, 'यह जगह किसकी है?', जिसके बाद नानी की एक दमदार एंट्री होती है. दो चोटियां किए हुए और खून से लथपथ नानी एक खतरनाक स्टंट करते हैं और फिर आराम से ड्रिंक पीते हुए आगे बढ़ते हैं. इसके बाद मोहन बाबू विलेन के रूप में नजर आते हैं, जो लोगों को संबोधित करते हुए कहते हैं, 'द पैराडाइज के मेरे प्यारे लोगो.'
जैसे-जैसे टीजर आगे बढ़ता है, इसमें भारी हिंसा और खून-खराबे से भरे कई हाई-ऑक्टेन एक्शन सीक्वेंस देखने को मिलते हैं. इस एक्शन के बीच एक महिला सवाल करती है, 'क्या सरकार आपके सामंतवादी प्रभुओं के लिए है या लोगों के लिए?' इसके बाद अत्याचार के खिलाफ बगावत का एक जोरदार आह्वान किया जाता है, जिसमें काले रंग को विरोध का प्रतीक और कौवे को उसका निशान बताया जाता है. टीजर का अंत 'यह जमीन किसकी है?' नारों के साथ होता है. भीड़ चिल्लाकर कहती है 'हमारी!' और अंत में एक शानदार विजुअल आता है, जिसमें खून से लथपथ नानी लाशों के ढेर पर बैठे हुए, हाथ में ब्लेड की चेन लिए नजर आते हैं और बुरी नजर से बचाते हैं.
'सारेगामा म्यूजिक' के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर साउथ सुपरस्टार नानी स्टारर फिल्म 'द पैराडाइज' का 1 मिनट 42 सेकंड का टीजर अपलोड किया गया है. जिसने रिलीज के साथ ही इ्ंटरनेट पर तहलका मचा दिया है. फिल्म में 'विक्रम मलिक' का रोल निभाने वाले राघव जुयाल टीजर के बाद सबसे ज्यादा चर्चा का विषय बन गए हैं. सोने के गहनों से सजे और खून से सने उनके इंटेंस लुक ने फैंस को काफी इंप्रेस किया है. उनके इस लुक पर रिएक्ट करते हुए एक यूजर ने ट्वीट किया, 'विक्रम मलिक के रूप में राघव जुयाल बहुत अच्छे लग रहे हैं.'
this teaser is absolute madness?❤️?
can’t wait to witness The Paradise on the big screen??@NameisNani #TheParadise #Nani #TheParadiseTeaser pic.twitter.com/FdhclSDC5c
— tej (@tejteja99) August 6, 2026
'द पैराडाइज' के टीजर पर एक यूजर ने कमेंट करते हुए लिखा, 'द पैराडाइज का एपिक टीजर. ब्लॉकबस्टर आ रही है. नानी खतरनाक लग रहे हैं. राघव डरावने लग रहे हैं.' दूसरे ने लिखा, 'आवारापन 2 के ट्रेलर के बाद एक और धमाकेदार चीज आ गई है. नानी #TheParadiseTeaser के साथ पर्दे पर आग लगाने के लिए आ गए हैं! इसका हर फ्रेम मास और रोंगटे खड़े करने वाला है! नानी और राघव जुयाल=तबाही!' कई अन्य फैंस ने भी सिर्फ टीजर के आधार पर 'द पैराडाइज' को 'ब्लॉकबस्टर' घोषित कर दिया है, और इसके विजुअल्स, एक्शन तथा नानी और राघव जुयाल दोनों की दमदार स्क्रीन प्रेजेंस की जमकर तारीफ कर रहे हैं.
टीजर में फिल्म की रिलीज डेट का भी खुलासा कर दिया गया है. नानी और राघव की यह फिल्म 24 सितंबर 2026 को सिनेमाघरों में रिलीज होगी.
'द पैराडाइज' में नानी लीड रोल में हैं, उनके साथ राघव जुयाल, मोहन बाबू, कयाडू लोहार और सोनाली कुलकर्णी अहम भूमिकाओं में नजर आएंगे. इस फिल्म को श्रीकांत ओडेला ने लिखा और निर्देशित किया है, जबकि इसका निर्माण सुधाकर चेरुकुरी ने एसएलवी सिनेमाज के बैनर तले किया है. इसका संगीत अनिरुद्ध रविचंदर ने तैयार किया है. ऐसी ही एंटरटेनमेंट की खबरों को जानने के लिए पढ़ते रहिए बॉलीवुडलाइफ हिंदी…