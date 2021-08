Nayanthara confirms her engagement with boyfriend Vignesh Shivan: तमिल फिल्म अदाकारा नयनतारा (Nayanthara) की फिल्मों के साथ-साथ उनकी लव लाइफ भी अक्सर ही लोगों के बीच चर्चा का विषय बनी रहती है। बीते कई दिनों से लेडी सुपरस्टार नयनतारा तमिल फिल्म निर्देशक विग्नेश शिवन (Vignesh Shivan) को डेट कर रही हैं। जिसकी वजह से ही इनके शादी को लेकर लोग अक्सर कयास लगाते रहते हैं। बीते दिनों अदाकारा नयनतारा ने अपने बॉयफ्रेंड विग्नेश शिवन के साथ एक तस्वीर सोशल मीडिया पर पोस्ट की थी। जो खूब वायरल हुई। इस तस्वीर में नयनतारा अपने बॉयफ्रेंड विग्नेश शिवन के साथ इंगेजमेंट रिंग फ्लॉन्ट करती दिख रही थी। जिसके बाद कयास लगने लगे कि ये स्टार कपल सगाई कर चुका है। हालांकि इन रिपोर्ट्स पर दोनों ही सितारों की तरफ से कोई आधिकारिक बयान सामने नहीं आया था। Also Read - Anushka Shetty से लेकर Kangana Ranaut तक, फिल्मों में 'सेक्स सिंबल' के तौर पर हुई थी इन हसीनाओं की एंट्री, अपनी एक्टिंग से मनवाया लोहा !!

View this post on Instagram A post shared by Vignesh Shivan (@wikkiofficial)

अब खुद फिल्म अदाकारा नयनतारा ने इन रिपोर्ट्स पर चुप्पी तोड़ दी है। नयनतारा ने हाल ही में एक टीवी शो पर इस बात का खुलासा किया है। जिसके बाद नयनतारा का ये वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल होने लगा है। अदाकारा नयनतारा ने सगाई की खबरों पर चुप्पी तोड़ते हुए कहा कि उनके हाथ में जो रिंग है वो इंगेजमेंट रिंग ही है। नयनतारा के इस खुलासे के बाद लोग खुशी से झूमने लगे हैं। नयनतारा के इस वीडियो को आप यहां देख सकते हैं।

कब शादी करेंगे नयनतारा और विग्नेश शिवन?

नयनतारा और विग्नेश शिवन कब शादी करने वाले हैं। इस सवाल का जवाब लंबे वक्त से फैंस जानना चाहते हैं। बीच में खबरें थी कि ये कपल डेस्टिनेशन वेडिंग प्लान कर रहा है। फिर खबरें सामने आईं की इस स्टार कपल ने अपनी शादी कोरोना के कहर की वजह से फिलहाल टाल दी है। इस बीच नयनतारा के वर्कफ्रंट की बात करें तो खबरें हैं कि अदाकारा नयनतारा जल्दी ही सुपरस्टार शाहरुख खान के साथ अपना बॉलीवुड डेब्यू करने वाली हैं। इसके अलावा वो निर्देशक विग्नेश शिवन की अपकमिंग फिल्म का भी हिस्सा बनने वाली है।