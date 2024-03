बॉलीवुड स्टार शाहरुख खान की फिल्म जवान से पूरे देश में पहचान बनाने वाली एक्ट्रेस नयनतारा इन दिनों अपनी पसर्नल लाइफ की वजह से चर्चा में बनी हुई हैं। हाल ही में नयतारा ने एक पोस्ट किया था, जिसके बाद सोशल मीडिया पर हलचल बढ़ गई थी। नयनतारा के पोस्ट के बाद लोग ये कयास लगाने लगे थे कि एक्ट्रेस की शादीशुदा जिंदगी अब सही नहीं चल रही है। इस बीच एक नई रिपोर्ट सामने आई है, जिसमें ये बताया गया है कि फिर से नयनतारा और उनके विग्नेश के बीच सबकुछ ठीक हो गया है। इस खबर से फैंस काफी खुश हैं।

नयनतारा और विग्नेश के बीच हुआ सुलह

जवान एक्ट्रेस नयनतारा को लेकर ये खबर सामने आई थी कि उन्होंने अपने पति विग्नेश को इंस्टाग्राम पर अनफॉलो कर दिया था। लेकिन अब फिर से वो विग्नेश को फॉलो करने लगी है। वहीं विग्नेश ने भी अपने इंस्टाग्राम अकाउंट को अपडेट करते हुए एक वीडियो शेयर किया है, जिसमें दोनों एक दूसरे पर प्यार बरसा रहे हैं। वहीं विग्नेश ने बीते दिन एक नयनतारा की एक स्टोरी लगाई थी, जिसे लोगों ने काफी पसंद किया था। इन सभी चीजों को देखकर ऐसा लगता है कि इन दोनों के बीच अब सबकुछ पहले जैसा है।

यहां देखें वीडियो

View this post on Instagram A post shared by Navin (@flutenavin)

इस फिल्म में नजर आई थीं नयनतारा

बताते चलें कि साउथ की स्टार एक्ट्रेस नयनतारा ने शाहरुख खान की फिल्म जवान से अपना बॉलीवुड डेब्यू किया था। इस फिल्म में नयनतारा ने एक पुलिस ऑफिसर का किरदार निभाया था। बॉक्स ऑफिस पर ये फिल्म ब्लॉकबस्टर साबित हुई है। शाहरुख खान और नयनतारा की इस मूवी भारत में नहीं बल्कि विदेशों में भी खूब प्यार मिला है। बता दें कि खूबसूरती के मामले में नयनतारा बॉलीवुड की तमाम एक्ट्रेसेस को टक्कर देती हैं।