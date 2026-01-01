नए साल की शुरुआत होते ही साउथ फिल्म इंडस्ट्री के चर्चित कपल विजय देवरकोंडा और रश्मिका मंदाना एक बार फिर सुर्खियों में आ गए हैं. वजह है दोनों की रोम वेकेशन से जुड़ी वायरल तस्वीरें, जिन्होंने फैंस के बीच हलचल मचा दी है.

New Year 2026: नए साल की शुरुआत के साथ ही साउथ के पॉपुलर कपल विजय देवरकोंडा और रश्मिका मंदाना का नाम एक बार फिर सुर्खियों में हैं. वजह है दोनों की रोम वेकेशन से जुड़ी वायरल तस्वीरें, जिन्होंने फैंस के बीच हलचल मचा दी है. सोशल मीडिया पर चल रही चर्चाओं के मुताबिक, कयास लगाए जा रहे हैं कि दोनों ने साथ में न्यू ईयर सेलिब्रेट किया है.

दरअसल, विजय देवरकोंडा ने हाल ही में अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर रोम ट्रिप की कई खूबसूरत तस्वीरें शेयर कीं. जिनमें वो इटली के ऐतिहासिक शहर रोम की गलियों में घूमते नजर आ रहे हैं. इन तस्वीर में एक फोटो ने सबको कंफ्यूज कर दिया, क्योंकि इसमें विजय के साथ एक लड़की नजर आ रही है, जो उनके कंधे पर सिर रखे दिख रही है. हालांकि, उनका चेहरा क्लीयर समझ नहीं आ रहा है, लेकिन फैंस ने उन्हें रश्मिका मंदाना बताया हैं.

View this post on Instagram

रश्मिका ने क्रिसमस पर विजय के भाई आनंद देवरकोंडा के साथ सेलिब्रेशन की तस्वीरें शेयर की थीं. उस समय विजय की गैरमौजूदगी पर सवाल उठे थे, लेकिन अब उनकी रोम से आई तस्वीरों ने साफ कर दिया कि वह भी वहीं मौजूद थे. विजय ने अपनी पोस्ट के कैप्शन में लिखा, 'नए साल की हार्दिक शुभकामनाएं मेरे प्यारे दोस्तों. साथ आगे बढ़ें, ढेर सारी यादें बनाएं और प्यार व खुशी फैलाएं.' इस मैसेज के बाद से ही फैंस मान रहे हैं कि नए साल का स्वागत उन्होंने बेहद खास तरीके से किया है.

View this post on Instagram

फिलहाल, रोम की इन वायरल तस्वीरों ने इतना जरूर साफ कर दिया है कि विजय और रश्मिका की बॉन्डिंग पहले से कहीं ज्यादा मजबूत नजर आ रही है और फैंस को अब उनकी ऑफीशियल अनाउंसमेंट का बेसब्री से इंतजार है.

