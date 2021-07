Kiara Advani नहीं, Jr NTR की फिल्म में हुई इस हसीना की एंट्री, मुंह देखती रह गई Akshay Kumar की हीरोइन

Not Kiara Advani but this actress to romance with Jr NTR in Koratala Siva’s next: साउथ फिल्म स्टार जूनियर एनटीआर (Jr NTR) की अपकमिंग फिल्म आरआरआर (RRR) को लेकर लोगों की नजरें बनी हुई है। ये फिल्म खासा बज क्रिएट कर रही है। इस बीच फिल्म स्टार अपनी अगली फिल्म की तैयारियों में भी जुट गए हैं। जूनियर एनटीआर ने आरआरआर के बाद अपनी अगली फिल्म के लिए जनता गैराज के निर्देशक कोरतल्ला शिवा (Koratala Siva) के साथ हाथ मिलाया है। ये जूनियर एनटीआर की 30वीं फिल्म होगी। इस फिल्म का मेगा ऐलान मेकर्स कुछ दिनों पहले ही कर चुके हैं। जनता गैराज जैसी ब्लॉकबस्टर फिल्म के बाद एक बार फिर इन दोनों के साथ आने से दर्शक भी खासे एक्साइटेड हैं। Also Read - TOP 5 South Gossips of the Week: Vijay Deverakonda संग बनेगी Katrina Kaif की जोड़ी, SS Rajamouli ने दिया बड़ा सरप्राइज

इस फिल्म की लीडिंग लेडी के नाम का अभी तक आधिकारिक ऐलान नहीं हुआ है। रिपोर्ट्स थीं कि फिल्म के लिए निर्माता-निर्देशक ने कियारा आडवाणी (Kiara Advani) को अप्रोच किया है। इसके साथ ही कियारा आडवाणी और जूनियर एनटीआर की जोड़ी को फिर साथ देखने के लिए लोग एक्साइटेड थे। अब सामने आ रही ताजा जानकारी की मानें तो फिल्म में कियारा आडवाणी नहीं बल्कि पूजा हेगड़े (Pooja Hegde) नजर आने वाली है। सुनने में आ रहा है कि अदाकारा ने ये फिल्म साइन भी कर ली है। बस इसका आधिकारिक ऐलान होना बाकी है। पूजा हेगड़े और जूनियर एनटीआर की जोड़ी इससे पहले भी फिल्म अरविंद समेधा में नजर आ चुकी है। जिसे लोगों ने खूब पसंद किया था। Also Read - Top 10 South Indian Actor By Ormax Media: Mahesh Babu की धमक से कांपे Allu Arjun-Prabhas, तो Pawan Kalyan ने मारी ऊंची छलांग

इस बीच अदाकारा पूजा हेगड़े सुपरस्टार प्रभास स्टारर अपनी फिल्म राधे श्याम को लेकर बेहद एक्साइटेड हैं। ये उनकी पहली पैन इंडिया रिलीज फिल्म है। इसके अलावा पूजा हेगड़े थलापति की 65वीं फिल्म बीस्ट में भी नजर आने वाली हैं। जबकि पूजा हेगड़े बॉलीवुड फिल्म को लेकर भी सर्कस को लेकर भी बिजी हैं। इस फिल्म में अदाकारा रणवीर सिंह के साथ नजर आने वाली हैं। तो क्या आप जूनियर एनटीआर और पूजा हेगड़े की जोड़ी को दोबारा सिल्वर स्क्रीन पर देखने के लिए एक्साइटेड हैं। अपनी राय हमें कमेंट कर बता सकते हैं।