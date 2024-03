Odela 2: तमन्ना भाटिया के फैंस को मेकर्स ने दिया तोहफा, महाशिवरात्रि पर जारी हुआ धांसू फर्स्ट लुक पोस्टर Tamannaah Bhatia First Look poster out from Odela 2: साउथ फिल्म स्टार तमन्ना भाटिया की अपकमिंग क्राइम थ्रिलर फिल्म ओडेला 2 से मेकर्स ने एक्ट्रेस का फर्स्ट लुक पोस्टर जारी कर दिया है। जो काफी जबरदस्त है। यहां देखें पोस्टर।