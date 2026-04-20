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अब कैसी है पवन कल्याण की तबीयत? 10 दिनों का मिला बेड रेस्ट, पत्नी अन्ना कोनिडेला ने दी जानकारी

आंध्र प्रदेश के उपमुख्यमंत्री पवन कल्याण की सफल सर्जरी के बाद उनकी पत्नी अन्ना कोनिडेला ने पहला हेल्थ अपडेट दिया है. अन्ना ने बताया कि एक्टर अब ठीक हो रहे हैं. डॉक्टरों ने उन्हें 10 दिन के आराम की सलाह दी है.

By: Shreya Pandey  |  Published: April 20, 2026 1:05 PM IST

अब कैसी है पवन कल्याण की तबीयत? 10 दिनों का मिला बेड रेस्ट, पत्नी अन्ना कोनिडेला ने दी जानकारी
पवन कल्याण का हेल्थ अपडेट

आंध्र प्रदेश के उपमुख्यमंत्री और पावर स्टार पवन कल्याण की अचानक हुई सर्जरी ने उनके करोड़ों फैंस की धड़कनें बढ़ा दी थीं. शनिवार शाम को हुई इस सर्जरी के बाद से ही हर कोई एक्टर की सलामती की दुआ कर रहा था. अब उनकी पत्नी अन्ना कोनिडेला ने खुद सामने आकर पवन कल्याण का पहला आधिकारिक हेल्थ अपडेट शेयर किया है, जिससे फैंस ने राहत की सांस ली है.

अन्ना कोनिडेला ने दिया हेल्थ अपडेट

पवन कल्याण की पत्नी अन्ना कोनिडेला ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म इंस्टाग्राम पर एक स्टोरी शेयर की. उन्होंने बेहद सुकून देने वाले शब्दों में लिखा कि "वह रिकवर कर रहे हैं. सब कुछ ठीक है. आप सभी का शुक्रिया." अन्ना का यह छोटा सा मैसेज उन हजारों फैंस के लिए बड़ी राहत बनकर आया है, जो अस्पताल के बाहर और सोशल मीडिया पर एक्टर की सेहत के लिए प्रार्थना कर रहे थे.

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कैसे बिगड़ी अचानक तबीयत?

खबरों के मुताबिक, शुक्रवार सुबह पवन कल्याण अपने अधिकारियों के साथ एक मीटिंग कर रहे थे. इसी दौरान उन्हें शरीर में असहनीय दर्द महसूस हुआ. स्थिति की गंभीरता को देखते हुए उन्होंने अपने सभी कार्यक्रम तुरंत रद्द कर दिए और डॉक्टरों की सलाह पर अस्पताल में भर्ती हो गए. जन सेना पार्टी की ओर से जारी आधिकारिक बयान में बताया गया कि पवन कल्याण पिछले कुछ महीनों से स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं (विशेषकर रीढ़ की हड्डी से जुड़ी तकलीफ) से जूझ रहे थे. अस्पताल में उनके कई मेडिकल टेस्ट और एमआरआई किए गए, जिसके बाद डॉक्टरों की टीम ने तुरंत सर्जरी करने का फैसला लिया.

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रिकवरी और डॉक्टरों की सलाह

शनिवार शाम को सफल सर्जरी के बाद अब पवन कल्याण की स्थिति ठीक है. डॉक्टरों ने उन्हें कम से कम 7 से 10 दिनों तक बेड रेस्ट की सलाह दी है. हालांकि वह जल्द ही अपने काम पर लौट सकते हैं, लेकिन मेडिकल टीम ने उन्हें लंबे समय तक सावधानी बरतने की हिदायत दी है क्योंकि पूरी तरह रिकवर होने में अभी वक्त लगेगा.

पवन और अन्ना की दिलचस्प प्रेम कहानी

पवन कल्याण की पर्सनल लाइफ की बात करें तो उनकी और अन्ना की मुलाकात साल 2011 में फिल्म 'तीन मार' के सेट पर हुई थी. अन्ना मूल रूप से रूस की रहने वाली हैं. दोनों ने साल 2013 में शादी की थी. उनके दो बच्चे हैं बेटी पोलेना अंजना पवनोवा और बेटा मार्क शंकर पवनोविच. अन्ना हर मुश्किल घड़ी में पवन कल्याण के साथ मजबूती से खड़ी रही हैं. ऐसी ही एंटरटेनमेंट खबरों को जानने के लिए पढ़ते रहिए बॉलीवुडलाइफ हिंदी.

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About the Author

Shreya Pandey

श्रेया पाण्डेय Bollywood Life के साथ जनवरी 2025 से जुड़ी हैं. श्रेया Entertainment के अलावा क्राइम, फैशन और अन्य बिट्स पर भी लिख चुकी हैं. श्रेया ने राजस्थान पत्रिका और जी न्यूज में भी इंटर्न के तौर पर काम किया है. Bollywood Life में वो ट्रेडिंग स्टोरी, थ्रोबैक, बिग बॉस, भोजपुरी, ओटीटी रिलीज जैसी स्टोरी करती हैं. वो अपने काम को बहुत ईमानदारी से करत...और पढ़ें
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