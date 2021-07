Ayyappanum Koshiyum Remake: Rana Daggubati के साथ भिड़ंत को तैयार Pawan Kalyan, सामने आया फर्स्ट लुक

Pawan Kalyan resumes Ayyappanum Koshiyum Telugu Remake: साउथ फिल्म स्टार पवन कल्याण (Pawan Kalyan) ने अपनी अगली फिल्म की शूटिंग दोबारा शुरू कर दी है। फिल्म निर्माताओं ने इसकी जानकारी एक दमदार फर्स्ट लुक से दी। पवन कल्याण और राणा दग्गुबाती (Rana Daggubati) स्टारर ये फिल्म ब्लॉकबस्टर मलयालम फिल्म अय्यपम कोशियम (Ayyappanum Koshiyum) की तेलुगु रीमेक है। इसे हिंदी में भी रीक्रिएट किया जा रहा है। जिसमें जॉन अब्राहम और अभिषेक बच्चन लीड रोल में दिखने वाले हैं। जबकि तेलुगु वर्जन के लिए पावर स्टार पवन कल्याण और राणा दग्गुबाती को साइन किया गया है। ये एक मचअवेटेड फिल्म है। जिसकी शूटिंग आज ही हैदराबाद में कोरोना संक्रमण के नियमों को पूरी सतर्कता से ध्यान में रखते हुए शुरू कर दी गई है। Also Read - बड़े पर्दे पर फिर दिखेगा Abhishek Bachchan और John Abraham का 'दोस्ताना', Ayyappanum Koshiyum के रीमेक में दिखेगी जोड़ी

अय्यपम कोशियम की इस तेलुगु रीमेक फिल्म का टाइटल फिलहाल तय नहीं हुआ है। इसे फौरी तौर पर पीएसपीकेरानामूवी कहा जा रहा है। फिल्म को सागर चंद्र डायरेक्ट करने वाले हैं। इस फिल्म के दो शिड्यूल पहले ही पूरे हो चुके हैं। अब तीसरे शिड्यूल के शुरू होने की जानकारी निर्माताओं ने कुछ इस अंदाज में दी है। सितारा एंटरटेनमेंट का ये ट्वीट आप यहां देख सकते हैं।

#BheemlaNayak is back on duty ??@SitharaEnts #ProductionNo12 shoot resumes today with all the safety precautions!

Power Star @PawanKalyan @RanaDaggubati #Trivikram @MusicThaman @saagar_chandrak @vamsi84 @NavinNooli pic.twitter.com/JA6EPqqJFT

— Sithara Entertainments (@SitharaEnts) July 26, 2021