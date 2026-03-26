Bollywood के बाद अब साउथ में बजेगा पवन सिंह के नाम का डंका! इस फिल्म में हुई पावर स्टार की एंट्री, कब रिलीज होगा पहला गाना?

Pawan Singh South Movie Song: भोजपुरी सिनेमा से लेकर बॉलीवुड तक भौकाल मचाने वाले पावर स्टार पवन सिंह (Pawan Singh) सिर्फ एक एक्टर ही नहीं बल्कि बेहतरीन सिंगर भी हैं. उनकी आवाज का जादू भोजपुरी सिनेमा तक ही सीमित नही हैं, उन्होंने बॉलीवुड फिल्मों में भी कई गाने दिए है, जो सुपरहिट रहे हैं. वहीं अब एक्टर और सिंगर पवन सिंह (Pawan Singh New Song) साउथ सिनेमा में भी धमाकेदार एंट्री के लिए तैयार हैं. जल्द ही उनका गाना यूट्यूब पर रिलीज होगा, जिसकी जानकारी खुद एक्टर ने दी है.
Pawan Singh के साउथ गाने का प्रोमो वीडियो आउट
पवन सिंह ने इंस्टाग्राम पर गाने की एक छोटी सी झलक दिखाते हुए वीडियो शेयर किया है. इस वीडियो के साथ एक्टर ने कैप्शन में लिखा, 'इस गर्मी का सबसे बड़ा चार्टबस्टर गाना 'डकैत' (Dacoit) का प्रोमो आउट हो गया है. यह गाना 'टचबडी' (Touchbuddy Song) आपको हिंदी में भी देखने और सुनने को मिलेगा.' वहीं इस पोस्ट में एक्टर ने गाना कब और कहां लॉन्च होगा इसका खुलासा भी खुलासा किया है.
कब और कहां लॉन्च होगा ये गाना?
आपको बता दें कि, पवन सिंह का ये गाना साउथ स्टार अदीवी सेष की फिल्म 'डकैत: एक प्रेम कथा' का 'टचबडी' है, जिसमें उन्होंने अपने सुरों का जादू बिखेरा है. ये धमाकेदार गाना अब रिलीज होने के लिए तैयार है. पवन सिंह का साउथ डेब्यू वाले इस गाने का ग्रैंड लॉन्च इवेंट 28 मार्च को गोरखपुर (महंत दिग्विजयनाथ पार्क) में शाम 6 बजे से होगा. जिसकी जानकारी खुद पावर स्टार ने अपनी पोस्ट में दी है. वहीं ये मूवी 10 अप्रैल को सिनेमाघरों में दस्तक देगी.
सातवें आसमान पर पहुंची फैंस की एक्साइटमेंट
इस बात से हर कोई वाकिफ है कि पवन सिंह की फैन फॉलोइंग किनती ज्यादा है. वहीं जैसे ही एक्टर ने इस गाने की अनाउंसमेंट की वैसे ही फैंस के बीच एक्साइटमेंट की लहर दौड़ पड़ी और सभी अब बस 28 मार्च 2026 का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं. बता दे किं, पवन सिंह का गाना यूट्यूब पर आते ही चंद मिनटों में वायरल हो जाता है और व्यूज के नए रिकॉर्ड भी सेट करता है. वहीं अब जब साउथ की फिल्म का गाना रिलीज होगा तो सबकी नजर इसके व्यूज पर टिकी होगी.
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पवन सिंह ने बॉलीवुड को दिया ये हिट गाना
गौरतलब है कि, इसके पहले पवन सिंह ने बॉलीवुड फिल्म 'स्त्री 2' के गाने 'आई नई' गाया था, जो खूब हिट हुआ था. इस गाने को शादी पार्टियों में आज भी लूप में सुना जाता है. ये गाना पवन सिंह के करियर का अब तक सबसे हिट था, वहीं अब वो साउथ इंडस्ट्री में धमाल मचाने वाले हैं. ऐसे में उम्मीद यही की जा रही है, कि 'आई नई' गाने की तरह ये भी चार्टबस्टर साबित हो. ऐसी ही एंटरटेनमेंट (Entertainment News) की लेटेस्ट खबरों के लिए बॉलीवुडलाइफ के साथ बने रहिए.
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