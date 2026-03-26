ENG हिन्दी
Add Bollywood Life as a Preferred SourceAdd bollywoodlife as a Preferred Source
Google News   Follow Us
  • Home
  • Hindi
  • South Gossip
  • Bollywood के बाद अब साउथ में बजेगा पवन सिंह के नाम का डंका! इस फिल्म में हुई पावर स्टार की एंट्री, क...

Bollywood के बाद अब साउथ में बजेगा पवन सिंह के नाम का डंका! इस फिल्म में हुई पावर स्टार की एंट्री, कब रिलीज होगा पहला गाना?

Pawan Singh: भोजपुरी सिनेमा के पावर स्टार पवन सिंह इन दिनों अपने नए प्रोजेक्ट को लेकर चर्चा में हैं. बॉलीवुड में तहलका मचाने के बाद अब एक्टर ने साउथ में धमाकेदार एंट्री ली है.

By: Sadhna Mishra  |  Published: March 26, 2026 11:59 AM IST

Bollywood के बाद अब साउथ में बजेगा पवन सिंह के नाम का डंका! इस फिल्म में हुई पावर स्टार की एंट्री, कब रिलीज होगा पहला गाना?
कब और कहां रिलीज होगा पवन सिंह का 'टचबडी' गाना?

Pawan Singh South Movie Song: भोजपुरी सिनेमा से लेकर बॉलीवुड तक भौकाल मचाने वाले पावर स्टार पवन सिंह (Pawan Singh) सिर्फ एक एक्टर ही नहीं बल्कि बेहतरीन सिंगर भी हैं. उनकी आवाज का जादू भोजपुरी सिनेमा तक ही सीमित नही हैं, उन्होंने बॉलीवुड फिल्मों में भी कई गाने दिए है, जो सुपरहिट रहे हैं. वहीं अब एक्टर और सिंगर पवन सिंह (Pawan Singh New Song) साउथ सिनेमा में भी धमाकेदार एंट्री के लिए तैयार हैं. जल्द ही उनका गाना यूट्यूब पर रिलीज होगा, जिसकी जानकारी खुद एक्टर ने दी है.

Also Read
पवन सिंह ने ज्योति सिंह के साथ रहने से किया साफ इनकार, सेटलमेंट के लिए हो गए राजी, जानिए पूरा मामला

Pawan Singh के साउथ गाने का प्रोमो वीडियो आउट

पवन सिंह ने इंस्टाग्राम पर गाने की एक छोटी सी झलक दिखाते हुए वीडियो शेयर किया है. इस वीडियो के साथ एक्टर ने कैप्शन में लिखा, 'इस गर्मी का सबसे बड़ा चार्टबस्टर गाना 'डकैत' (Dacoit) का प्रोमो आउट हो गया है. यह गाना 'टचबडी' (Touchbuddy Song) आपको हिंदी में भी देखने और सुनने को मिलेगा.' वहीं इस पोस्ट में एक्टर ने गाना कब और कहां लॉन्च होगा इसका खुलासा भी खुलासा किया है.

Also Read
Bhojpuri Actors Net Worth: भोजपुरी इंडस्ट्री के इन एक्टर्स के पास है काफी दौलत, अमीरी में नंबर 1 पर है ये स्टार!

कब और कहां लॉन्च होगा ये गाना?

आपको बता दें कि, पवन सिंह का ये गाना साउथ स्टार अदीवी सेष की फिल्म 'डकैत: एक प्रेम कथा' का 'टचबडी' है, जिसमें उन्होंने अपने सुरों का जादू बिखेरा है. ये धमाकेदार गाना अब रिलीज होने के लिए तैयार है. पवन सिंह का साउथ डेब्यू वाले इस गाने का ग्रैंड लॉन्च इवेंट 28 मार्च को गोरखपुर (महंत दिग्विजयनाथ पार्क) में शाम 6 बजे से होगा. जिसकी जानकारी खुद पावर स्टार ने अपनी पोस्ट में दी है. वहीं ये मूवी 10 अप्रैल को सिनेमाघरों में दस्तक देगी.

Also Read
'पवन के कई अफेयर थे', एक्ट्रेस मोनालिसा का बड़ा खुलासा, पवन सिंह और अक्षरा के झगड़ों का खोला कच्चा चिट्ठा

सातवें आसमान पर पहुंची फैंस की एक्साइटमेंट

इस बात से हर कोई वाकिफ है कि पवन सिंह की फैन फॉलोइंग किनती ज्यादा है. वहीं जैसे ही एक्टर ने इस गाने की अनाउंसमेंट की वैसे ही फैंस के बीच एक्साइटमेंट की लहर दौड़ पड़ी और सभी अब बस 28 मार्च 2026 का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं. बता दे किं, पवन सिंह का गाना यूट्यूब पर आते ही चंद मिनटों में वायरल हो जाता है और व्यूज के नए रिकॉर्ड भी सेट करता है. वहीं अब जब साउथ की फिल्म का गाना रिलीज होगा तो सबकी नजर इसके व्यूज पर टिकी होगी.

View this post on Instagram

A post shared by Pawan Singh (@singhpawan999)

पवन सिंह ने बॉलीवुड को दिया ये हिट गाना

गौरतलब है कि, इसके पहले पवन सिंह ने बॉलीवुड फिल्म 'स्त्री 2' के गाने 'आई नई' गाया था, जो खूब हिट हुआ था. इस गाने को शादी पार्टियों में आज भी लूप में सुना जाता है. ये गाना पवन सिंह के करियर का अब तक सबसे हिट था, वहीं अब वो साउथ इंडस्ट्री में धमाल मचाने वाले हैं. ऐसे में उम्मीद यही की जा रही है, कि 'आई नई' गाने की तरह ये भी चार्टबस्टर साबित हो. ऐसी ही एंटरटेनमेंट (Entertainment News) की लेटेस्ट खबरों के लिए बॉलीवुडलाइफ के साथ बने रहिए.

बॉलीवुड, हॉलीवुड, साउथ, भोजपुरी और टीवी जगत की ताजा खबरों के लिए यहां क्लिक करें...

About the Author

Sadhna Mishra

मैं, साधना मिश्रा पिछले 6 सालों से पत्रकारिता क्षेत्र में काम कर रही हूं। मुझे वेब पोर्टल पर काम करने का अच्छा अनुभव है। मौजूदा समय में मैं BollywoodLife (Zee Media) में बतौर सीनियर सब एडिटर कार्यरत हूं। इससे पहले 'रिपब्लिक भारत', 'भारत 24' और 'टोटल टीवी' जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में कार्य कर चुकी हूं।...और पढ़ें
Tags Bhojpuri News Dacoit Movie Entertainment News Pawan Singh South Gossip