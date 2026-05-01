Peddi Release Date: राम चरण ने अनाउंस की 'पेड्डी' की रिलीज डेट, इन दो मूवीज से होगा क्लैश

Ram Charan Film Release Date: साउथ एक्टर राम चरण ने फिल्म 'पेड्डी' की रिलीज डेट बताकर फैंस को खुश कर दिया है. आइए जानते हैं कि ये फिल्म कब सिनेमाघरों में आएगी.

राम चरण ने फिल्म पेड्डी की रिलीज डेट बता दी है.

साउथ इंडस्ट्री के पॉपुलर स्टार राम चरण (Ram Charan) की अपकमिंग फिल्म 'पेड्डी' (Peddi) की काफी बज बना हुआ है. एक्टर के तमाम चाहने वाले फैंस इस फिल्म का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं. राम चरण ने सोशल मीडिया अकाउंट पर अपनी फिल्म 'पेड्डी' की रिलीज डेट अनाउंस की है. इसके बाद एक्टर के फैंस काफी ज्यादा एक्साइटेड हो गए हैं. हालांकि, इस फिल्म का बॉक्स ऑफिस पर दो मूवीज से क्लैश होने वाला है. आइए जानते हैं कि राम चरण की फिल्म 'पेड्डी' कब सिनेमाघरों में दस्तक देने वाली है और इसकी किन मूवीज से टक्कर होने वाली है.

फिल्म 'पेड्डी' 4 जून को होगी रिलीज

एक्टर राम चरण 1 मई यानी शुक्रवार को अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर फिल्म 'पेड्डी' का पोस्टर शेयर किया है. इसमें वह काफी खतरनाक अंदाज में दिखाई दे रहे हैं औऱ उनके चेहरे से खून बह रहा है. राम चरण ने इस पोस्टर के साथ लिखा है, 'पेड्डी से मिलिए 4 जून को. सिनेमाघरों में मिलते हैं.' एक्टर की इस पोस्ट के बाद खुश हो गए और एक्साइटमेंट जमकर रिएक्शन दे रहे है. फिल्म 'पेड्डी' में राम चरण पहलवान के रोल में नजर आने वाले हैं. इस तरह से फैंस अपने पसंदीदा एक्टर को देखने के लिए काफी ज्यादा रोमांचित हैं. इस फिल्म के लिए एक्टर ने काफी मेहनत की है. फिल्म 'पेड्डी' राम चरण के साथ बॉलीवुड एक्ट्रेस जाह्नवी कपूर भी काम करती नजर आएंगी. बताते चलें कि इससे पहले ये फिल्म 30 अप्रैल को रिलीज होने वाली थी.

फिल्म 'पेड्डी' का बॉबी देओल और वरुण धवन की मूवीज से मुकाबला

राम चरण की फिल्म 'पेड्डी' 4 जून को सिनेमाघरों में दस्तक देते ही दो मूवीज से बॉक्स ऑफिस पर टकराने वाली है. दरअसल, 5 जून को बॉबी देओल की फिल्म 'बंदर' और वरुण धवन की फिल्म 'है जवानी तो इश्क होना है' सिनेमाघरों में रिलीज होने वाली है. अब देखने वाली बात होगी कि इन तीनों मूवीज को बॉक्स ऑफिस पर कैसा रिस्पॉन्स मिलता है. दिलचस्प बात ये है कि वरुण धवन की फिल्म पहले 'है जवानी है तो इश्क होना है' 5 जून को रिलीज होने वाली थी लेकिन इसे 22 मई को कर दिया था क्योंकि 'टॉक्सिक' की रिलीज डेट 4 जून थी. अब 'टॉक्सिक' के मेकर्स ने फिल्म को 4 जून को ना रिलीज करने का फैसला किया तो वरुण धवन की फिल्म 'है जवानी है तो इश्क होना है' के मेकर्स इसे फिर से 5 जून को रिलीज करने का फैसला किया. ऐसी ही एंटरटेनमेंट (Entertainment News) की लेटेस्ट खबरों के लिए बॉलीवुडलाइफ के साथ बने रहिए.