Peddi Trailer: राम चरण ने खेल के मैदान पर दिखाया कमाल, जाह्नवी कपूर भी छा गईं, 'पेड्डी' का ट्रेलर आउट

Peddi Trailer Released: साउथ स्टार राम चरण (Ram Charan) की फिल्म 'पेड्डी' (Peddi) का आखिरकार इंतजार खत्म होने वाला है. दरअसल, इस फिल्म की दो बार रिलीज डेट बदली गई है. ये फिल्म 4 जून को सिनेमाघरों में दस्तक देने वाली है. इसी बीच मेकर्स ने सोमवार को फिल्म 'पेड्डी' का ट्रेलर रिलीज कर दिया है. फिल्म के ट्रेलर में दिख रहा है कि राम चरण एक खिलाड़ी के तौर पर नजर आएंगे और वह एक नहीं बल्कि तीन-तीन स्पोर्ट्स खेलते दिखाई देंगे. फिल्म के ट्रेलर में दिखाया गया है कि 'पेड्डी' नाम के शख्स का किरदार निभाने वाले राम चरण अपने गांव के लोगों के लिए किसी स्टार से कम नहीं हैं. इस फिल्म में राम चरण के साथ लीड एक्ट्रेस तौर पर जाह्नवी कपूर (Janhvi Kapoor) नजर आने वाली हैं. फिल्म का ट्रेलर पसंद किया जा रहा है.
फिल्म 'पेड्डी' के ट्रेलर में दिखाया जाता है कि खेल कोई भी हो लेकिन सबका फेवरेट खिलाड़ी एक ही और वह पेड्डी है. क्रिकेट खेलने में, पहलवानी में, रेस लगाने में पेड्डी से कोई मुकाबला नहीं कर पाता है. पेड्डी के गांव वालों के सामने एक बड़ी समस्या आने वाली है और इससे निपटने के लिए उसको ही आगे आना होगा. हालांकि, फिल्म 'पेड्डी' के ट्रेलर से बहुत कुछ क्लियर नहीं हो रहा है कि कहानी में क्या दिखाया जाएगा. फिलहाल, फिल्म के ट्रेलर ने लोगों का उत्साह बढ़ा दिया है. साउथ एक्टर राम चरण ने अपनी फिल्म 'पेड्डी' के लिए काफी मेहनत की है. अब देखने वाली बात होगी कि इसे बॉक्स ऑफिस पर कैसा रिस्पॉन्स मिलता है.
फिल्म 'पेड्डी' में स्पोर्ट्स और एक्शन के अलावा इमोशन और कॉमेडी भी देखने को मिलेगी. बुच्ची बाबू सना के डायरेक्शन में बनी फिल्म 'पेड्डी' में राम चरण और जाह्नवी कपूर के अलावा बोमन ईरानी, रवि किशन, दिव्येंदु, जगपति बाबू समेत कई सितारे काम करते नजर आएंगे. बताते चलें कि राम चरण की फिल्म 'पेड्डी' पहले 27 मार्च को और फिर 30 अप्रैल को रिलीज होने वाली थी. इसी बीच साउथ सुपरस्टार यश की फिल्म 'टॉक्सिक' की रिलीज डेट बदली तो राम चरण की फिल्म 'पेड्डी' के मेकर्स ने इसे 4 जून को बड़े पर्दे पर उतारने का फैसला किया. राम चरण और जाह्नवी कपूर की फिल्म 'पेड्डी' को देखने के लिए फैंस बेसब्र हो रहे हैं. ऐसी ही एंटरटेनमेंट (Entertainment News) की लेटेस्ट खबरों के लिए बॉलीवुडलाइफ के साथ बने रहिए.