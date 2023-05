Chiyaan Vikram Injured: साउथ के सुपरस्टार चियान विक्रम (Chiyaan Vikram) इन दिनों अपनी फिल्म 'पोन्नियिन सेल्वन 2' को लेकर सुर्खियां बटोर रहे हैं। यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर रिलीज हो गई है और फिल्म को दर्शकों की जबरदस्त प्रतिक्रिया भी मिल रही है। अब 'पोन्नियिन सेल्वन 2' की सफलता के बीच एक्टर चियान विक्रम को लेकर एक बुरी खबर सामने आ रही है। दरअसल फिल्म 'थंगालन' की रिहर्सल के दौरान चियान विक्रम एक हादसे का शिकार हो गए, जिसमें उन्हें गंभीर चोट आई है। इस बात की जानकारी विक्रम के मैनेजर युवराज ने अपने ऑफिशियल ट्विटर हैंडल के जरिए दी है। Also Read - Ponniyin Selvan Box Office Day 4 Early Estimate: चियान विक्रम की 'पोन्नियिन सेल्वन' ने चौथे दिन की ताबड़तोड़ कमाई, केवल चार दिनों में कमाए करोड़ों

दरअसल युवराज ने एक ट्वीट करते हुए बताया कि रिहर्सल के दौरान उन्हें चोट लग गई है, जिससे उनकी पसली टूट गई। इस कारण अब कुछ दिनों के लिए थंगालन की शूटिंग को बीच में ही रोक दिया गया है। युवराज ने बताया, "इतने प्यार और तारीफ के लिए आप सभी का धन्यवाद, चियान विक्रम पीएस 2 के लिए दुनियाभर से जबरदस्त रिस्पांस मिल रहा है। विक्रम को चोट लगी है, जिसके कारण उनकी पसली टूट गई है, जिसकी वजह से वह कुछ समय के लिए थंगालन की शूटिंग नहीं कर पाएंगे। उन्होंने सभी को इतने प्यार के लिए धन्यवाद दिया है और जल्द ही अपने पैरों पर खड़ा होकर लौटने का वादा किया है- चियान विक्रम के ऑफिस से।"

Thank you for all the love and appreciation #AdithaKarikalan aka #ChiyaanVikram has received and for the astounding response to #PS2 from all over the world. #Chiyaan sustained an injury during rehearsals resulting in a broken rib due to which he will not be able to join his… pic.twitter.com/za6u9IFm08

