Mayilsamy Death: साउथ फिल्म इंडस्ट्री से एक के बाद एक बुरी खबरें सामने आ रही हैं। बीते दिन ही टॉलीवुड स्टार और पॉलिटिशियल तारक रत्न के निधन की खबर सामने आई थी। अभी तेलुगु सिनेमा इंडस्ट्री इस बुरी खबर से सन्न ही थी, कि अब तमिल फिल्म इंडस्ट्री से भी एक बुरी खबर सामने आई है। जाने-माने तमिल फिल्म स्टार मायिलसामी का निधन हो गया है। वो महज 57 साल के थे। मायिलसामी की मृत्यु हार्ट अटैक की वजह से हुई थी। जिसकी वजह से कॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री में शोक की लहर उठ खड़ी हुई है।

मायिलसामी ने 1984 में फिल्म क्राउड से तमिल फिल्म इंडस्ट्री में कदम रखा था। जिसके बाद धीरे-धीरे उन्होंने तमिल फिल्म इंडस्ट्री में अपनी अलग पहचान बनाई। तमिल फिल्म स्टार मायिलसामी ने अपनी जबरदस्त कॉमिक टाइमिंग से लोगों को इंप्रेस किया था। उन्होंने ढोल, वासिगारा, घिली, गिरी, वीरम, कांचना जैसी कई सुपरहिट फिल्में दी और अपनी कॉमेडी से लोगों का दिल जीत लिया था। फिल्म स्टार को तमिलनाडु के फिल्म अवॉर्ड से भी सम्मानित किया जा चुका है। इतना ही नहीं, वो एक बेहतरीन स्टैंड अप कॉमेडियन, टीवी होस्ट, थियेटर आर्टिस्ट भी थे। मायिलसामी के निधन से तमिल सिनेमा जगत में शोक की लहर है। मायिलसामी के चाहने वाले ट्वीटर पर अपने प्रिय सितारे के निधन पर शोक जता रहे हैं। ये ट्वीट्स आप यहां देख सकते हैं।

RIP Sir!!. You will be always remembered with your unique comedy & vision. pic.twitter.com/Ek0oxzcgMn

— Mukthar (@omarmukthar06) February 19, 2023