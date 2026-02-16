प्रभास की वो हिट फिल्म, जिसे बनाने में लगे 270 करोड़, सिनेमाघरों में 700 करोड़ की हुई कमाई, अब OTT पर मचा रही तहलका

आज हम आपको एक ऐसी फिल्म के बारे में बता रहें हैं, जो महज 270 करोड़ के बजट में बनी थी. लेकिन इस फिल्म ने बाॅक्स ऑफिस पर 700 करोड़ की कमाई की. हैरानी की बात यह है कि यह फिल्म ओटीटी पर एक साल से ट्रेंड कर रही है.

साउथ सुपरस्टार प्रभास और निर्देशक प्रशांत नील की जोड़ी जब भी साथ आती है, बॉक्स ऑफिस पर तलहका मच जाता हैं. ऐसी ही एक फिल्म के बारे में हम आपको बता रहें हैं, जिसने न केवल सिनेमाघरों में बल्कि डिजिटल प्लेटफॉर्म पर भी तहलका मचा दिया है. हम बात कर रहें हैं 'सलार: पार्ट 1- सीजफायर' के बारे में. 270 करोड़ रुपये के भारी-भरकम बजट में बनी इस फिल्म ने वह कारनामा कर दिखाया जो भारतीय सिनेमा के इतिहास में कम ही देखने को मिलता है. आइए जानते हैं 'खानसार' की उस खूनी दास्तां के बारे में जिसने ओटीटी पर पूरे 366 दिनों तक कब्जा जमाए रखा.

बॉक्स ऑफिस पर 700 करोड़ का धमाका

दिसंबर 2023 में जब 'सलार' रिलीज हुई, तो इसे दर्शकों और क्रिटिक्स से मिली-जुली प्रतिक्रिया मिली थी. लेकिन प्रभास के अवतार और प्रशांत नील के डार्क-एक्शन विजन ने देखते ही देखते थिएटर्स लबालब भर दिया. फिल्म ने दुनिया भर में 700 करोड़ रुपये से ज्यादा का ग्रॉस कलेक्शन कर मेकर्स की झोली भर दी. फिल्म की कहानी दो दोस्तों (प्रभास और पृथ्वीराज सुकुमारन) और उनकी वफादारी के इर्द-गिर्द घूमती है, जिसे दर्शकों ने खूब पसंद किया.

साल भर तक बनी रही ट्रेडिंग

सिनेमाघरों के बाद 'सलार' Jio Hotstar (जियो हॉटस्टार) पर शुरू की. दिलचस्प बात यह है कि यह फिल्म नेटफ्लिक्स पर भी अन्य भाषाओं में उपलब्ध रही. ओटीटी पर रिलीज होने के बाद 'सलार (हिंदी)' लगातार 366 दिनों तक ट्रेंडिंग लिस्ट में बनी रही. यह अपने आप में एक मिसाल है कि दर्शकों ने इस फिल्म को बार-बार देखना पसंद किया. इस शानदार रिकाॅर्ड पर प्रभास ने खुद सोशल मीडिया पर फैंस का शुक्रिया अदा किया और अपनी खुशी जाहिर करते हुए कहा कि वे जल्द ही 'खानसार' की दुनिया में दोबारा लौटने के लिए बेताब हैं.

मजबूत स्टार कास्ट और शानदार एक्शन

फिल्म की सफलता में केवल प्रभास का नाम नहीं, बल्कि पृथ्वीराज सुकुमारन की एक्टिंग, श्रुति हासन की मौजूदगी और जगपति बाबू जैसे कलाकारों का भी बड़ा हाथ रहा. होम्बले फिल्म्स के निर्माण में बनी इस फिल्म के एक्शन सीन्स आज भी रोंगटे खड़े कर देने वाले माने जाते हैं. प्रभास के करियर की बात करें तो उनकी हालिया फिल्म 'द राजा साहब' उम्मीदों पर खरी नहीं उतर पाई. बाॅक्स ऑफिस पर यह फिल्म फ्लाॅप हो गई. ऐसी ही एंटरटेनमेंट खबरों को जानने के लिए पढ़ते रहिए बॉलीवुडलाइफ हिंदी.

Read more