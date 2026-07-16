Fauzi Release Date: प्रभास की 'फौजी' की रिलीज डेट से उठा पर्दा, अजय देवगन और अक्षय कुमार से होगा मुकाबला; कौन मारेगा बाजी?

Fauzi Release Date Out: पैन इंडिया स्टार प्रभास (Prabhas) की मोस्ट अवेटेड फिल्म 'फौजी' (Fauzi) पिछले काफी समय से चर्चा में बनी हुई है. इसकी अनाउंसमेंट के बाद से ही फैंस इस मूवी से जुड़ी अपडेट्स के लिए बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं. इसी बीच मेकर्स ने दर्शकों को और इंतजार न करवाते हुए 'फौजी' का फर्स्ट लुक पोस्टर (Fauzi First Look Out) और रिलीज डेट आउट कर दिया है. लेकिन इसमें भी एक ट्विस्ट है, क्योंकि प्रभास की फिल्म जिस दिन सिनेमाघरों में दस्तक देने वाली है उसी दौरान अक्षय कुमार और अजय देवगन की फिल्में भी थिएटर्स में धमाका करने वाली हैं. ऐसे में ये देखना काफी दिलचस्प होगा कि, किसी मूवीज दर्शकों के दिलों पर राज करती हैं और बॉक्स ऑफिस पर बाजी मारती है.
प्रभास स्टारर फिल्म 'फौजी' (Fauzi Release Date) के मेकर्स ने 16 जुलाई 2026, गुरुवार को ऑफिशियल अनाउंसमेंट किया. सोशल मीडिया पोस्ट एक्स पर फिल्म का फर्स्ट लुक शेयर करते हुए मेकर्स ने लिखा, 'अज्ञातपर्व खत्म... बगावत शुरू! #Fauzi 3 दिसंबर 2026 को दुनिया भर में रिलीज होने के लिए तैयार है.'
अज्ञातपर्व ENDS.
THE REBELLION BEGINS ?#Fauzi GRAND RELEASE WORLDWIDE ON 3rd DECEMBER 2026 ❤️?#FauziOnDec3
Rebel Star #Prabhas#Imanvi @hanurpudi #MithunChakraborty #JayaPrada @AnupamPKher @Composer_Vishal @sudeepdop @kk_lyricist @MrSheetalsharma @rckamalakannan… pic.twitter.com/IUQaZLPb2Y
— Fauzi (@FauziTheMovie) July 16, 2026
फिल्म का नया अपडेट आते ही प्रभास के फैंस काफी एक्साइटेड नजर आ रहे हैं. सोशल मीडिया पर फैंस के रिएक्शन की बाढ़ आ गई है. एक फैन ने ट्वीट किया, 'भाई, यह तो कमाल है! खून-खराबा और लाशें... मुझे लगा था कि यह एक नॉर्मल फिल्म होगी, लेकिन यह तो बिल्कुल उम्मीद से परे है.'
वहीं, एक दूसरे यूजर ने लिखा, 'वो ब्लड बाथ और बारिश में फाइट वाला सीन देखकर ही रोंगटे खड़े हो रहे हैं. डायरेक्टर हनु राघवपुडी 'फौजी' के लिए क्या गजब चीज तैयार कर रहे हैं! यह बहुत बड़ी ब्लॉकबस्टर होगी.' ऐसे ही तमाम कमेंट्स 'फौजी' के फर्स्ट लुक पर देखने को मिल रहे हैं.
भले ही 'फौजी' एक तेलुगु फिल्म है, लेकिन इसे हिंदी में भी डब करके रिलीज किया जाएगा. वहीं, इस दौरान अजय देवगन (Ajay Devgn) की 'रेंजर' और अक्षय कुमार (Akshay Kumar) और विद्या बालन स्टारर फिल्म (जिसका अभी नाम रिवील नहीं किया गया है) भी रिलीज हो रही है, ऐसे में तीनों फिल्मों के बीच कड़ी टक्कर देखने को मिल सकती है.
अब देखना यह होगा कि 3 दिसंबर को जब ये तीनों फिल्में आपस में टकराएंगी, तो बॉक्स ऑफिस का असली सुल्तान कौन बनेगा! ऐसी ही एंटरटेनमेंट की खबरों को जानने के लिए पढ़ते रहिए बॉलीवुडलाइफ हिंदी…