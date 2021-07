Prabhas ने हिला डाली बड़े-बड़े सितारों की सत्ता, हासिल किया ये मुकाम

Prabhas tops in Top Ten Most Handsome Asian Man list: बाहुबली फेम साउथ सुपरस्टार प्रभास (Prabhas) ने अपनी चमक दक्षिण भारतीय सिने इंडस्ट्री के बाहर भी फैला दी है। वो इस वक्त देश के सबसे बड़े पैन इंडिया सुपरस्टार हैं। उनकी पूरे देश में फैन फॉलोइंग हैं। बाहुबली फ्रेंचाइजी की वजह से प्रभास सिर्फ देश ही नहीं बल्कि विदेशों में भी बेहद लोकप्रिय हैं और उनकी पॉपुलैरिटी लगातार बढ़ती जा रही है। अब फिल्म स्टार अपनी कई पैन इंडिया फिल्मों को लेकर बिजी हैं। Also Read - Prabhas ने अपनी ‘सीता’ Kriti Sanon को इस अंदाज में किया बर्थडे विश, कहा, ‘आप Adipurush के सेट पर जो...’

हाल ही में फिल्म स्टार प्रभास ने देश के बड़े-बड़े सितारों को टक्कर देते हुए टॉप टेन मोस्ट हैंडसम एशियन मैन की एक लिस्ट में पहली पोजिशन हासिल कर ली है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक फैंसी ऑड्स ने इसका ऐलान किया है। इस लिस्ट में प्रभास एशिया के सबसे हैंडसम एशियन मैन चुने गए हैं। प्रभास का चार्म और ऑरा उनके चाहने वालों के दिलों में राज करता है। दिलचस्प बात ये है कि इस लिस्ट में दूसरे नंबर पर पाकिस्तान के इमरान अब्बास नकवी को रखा गया है। जबकि सातवें नंबर पर टीवी सीरियल स्टार विवियन डिसेना आए हैं।

फिल्म स्टार प्रभास के वर्कफ्रंट की बात करें तो उनकी रोमांटिक ड्रामा फिल्म राधे श्याम बनकर तैयार खड़ी है। सिर्फ रिलीज का मुंह देख रही है। इस फिल्म में उनके साथ एक्ट्रेस पूजा हेगड़े नजर आने वाली है। इसके बाद वो तान्हाजी फेम निर्देशक ओमराउत की रामायण पर आधारित फिल्म आदिपुरुष को लेकर बिजी है। इसके बाद फिल्म स्टार सालार और दीपिका पादुकोण स्टारर नाग अश्विन की फिल्म प्रोजेक्ट के में भी काम कर रहे हैं। प्रभास की ये सभी फिल्में पैन इंडिया रिलीज होनी है। इधर रिपोर्ट्स हैं कि प्रभास को लेकर निर्देशक सिद्धार्थ आनंद भी एक प्रोजेक्ट की तैयारी कर रहे हैं जिसमें उनकी टक्कर बॉलीवुड सुपरस्टार ऋतिक रोशन से होगी। हालांकि अभी तक इसकी आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है।