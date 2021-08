Prabhas ने ‘लंकेश’ को कहा ‘हैप्पी बर्थडे’, Adipurush स्टार Saif Ali Khan के फैंस में खलबली

Prabhas wishes Adipurush co-star Saif Ali Khan on his birthday: बॉलीवुड फिल्म स्टार सैफ अली खान (Saif Ali Khan) आज अपना 51वां जन्मदिन मना रहे हैं। फिल्म स्टार सैफ अली खान के बर्थडे के दिन साउथ सुपरस्टार प्रभास (Prabhas) ने भी उन्हें विश किया है। फिल्म स्टार प्रभास अपनी फिल्म आदिपुरुष (Adipurush) को-स्टार को बर्थडे विश करते हुए उनकी एक फोटो सोशल मीडिया पर शेयर की है। साथ ही फिल्म स्टार ने सैफ अली खान को विश करते हुए सोशल मीडिया पर लिखा, ‘सैफ अली खान जी, आपको जन्मदिन की ढेर सारी बधाई। मैं हर किसी की तरह आपको आदिपुरुष में देखने के लिए इंतजार नहीं कर सकता।’ सुपरस्टार प्रभास की ये बर्थडे पोस्ट दोनों सितारों के फैंस के बीच खलबली मचा रही है। प्रभास की ये पोस्ट आप यहां देख सकते हैं। Also Read - South Scoop: Prabhas के साथ मिलकर हिंदुस्तान हिलाएंगे Ram Charan?

मालदीव में बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे हैं सैफ अली खान

फिल्म स्टार सैफ अली खान अपने 51वें जन्मदिन पर परिवार के साथ मालदीव में छुट्टियां बिताने के लिए गए हुए हैं। यहां से उनकी पत्नी और बॉलीवुड दीवा करीना कपूर खान ने सैफ मियां के बर्थडे पर दोनों बच्चों के साथ एक परफेक्ट फैमिली फोटो शेयर की है। इसके साथ ही एक्ट्रेस करीना कपूर खान ने अपने बेटे जेह अली खान की शक्ल पहली बार फैंस को दिखाई है। सैफ अली खान और करीना कपूर खान की ये तस्वीरें आप यहां देख सकते हैं।

इन फिल्मों में बिजी हैं सैफ अली खान

बता दें कि फिल्म स्टार सैफ अली खान इन दिनों कई दिलचस्प फिल्मों में बिजी हैं। बॉलीवुड स्टार सैफ अली खान आदिपुरुष के बाद हॉरर-कॉमेडी फिल्म भूत पुलिस, विक्रम वेधा रीमेक और गो गोवा गोन 2 को लेकर बिजी हैं। तो क्या आप सैफ अली खान की इन फिल्मों को लेकर एक्साइटेड हैं। अपनी राय हमें कमेंट कर बता सकते हैं।