Prabhas की Project K ने शुरू होने से पहले ही Baahubali को चटाई धूल, निर्माताओं ने फूंके इतने करोड़ रुपये

Prabhas's Project K beats Baahubali before beginning: 'बाहुबली' स्टार प्रभास (Prabhas) इन दिनों अपनी अगली फिल्म प्रोजेक्ट के (Project K) को लेकर सुर्खियों में है। हाल ही में बॉलीवुड के महानायक अमिताभ बच्चन (Amitabh Bachchan) इस फिल्म की शूटिंग का एक शिड्यूल हैदराबाद में पूरा कर मुंबई लौटे हैं। इस बीच रिपोर्ट्स हैं कि दीपिका पादुकोण (Deepika Padukone), अमिताभ बच्चन स्टारर महानती फिल्म निर्देशक नाग अश्विन (Nag Ashwin) की इस फिल्म के लिए सुपरस्टार प्रभास ने एक बड़ा कदम उठाया है। उन्होंने फिल्म की शूटिंग के लिए लगातार 200 दिन की डेट्स अलॉट कर दी है। इससे पहले सुपरस्टार प्रभास ने निर्देशक एसएस राजामौली की फिल्म बाहुबली के लिए भी कुछ ऐसा ही किया था। जब साउथ फिल्म स्टार ने 4-5 सालों तक कोई दूसरी फिल्म साइन नहीं की और अपना पूरा वक्त बाहुबली को दिया था। Also Read - Top 5 South Gossips of the Week: Prabhas की धमक से कांपेंगे Mahesh Babu, Pawan-Rana तो Liger एक्ट्रेस के पापा ने ठोंकी Vijay Deverakonda की पीठ

अब सामने आ रही ताजा जानकारी की मानें तो सिर्फ डेट्स ही नहीं, एक और मामले में प्रभास की ये फिल्म बेहद खास होने वाली है। बॉलीवुड हंगामा की एक रिपोर्ट की मानें तो फिल्म को निर्माता-निर्देशक बेहद बड़े स्तर पर बनाने की तैयारी में हैं। जिसकी वजह से इस फिल्म के लिए विशाल बजट रखा गया है। जो बाहुबली 2 से भी कई गुणा ज्यादा है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक मेकर्स इस फिल्म को बनाने में पूरे 400 करोड़ रुपये खर्च करने वाले हैं। जबकि प्रभास और अनुष्का शेट्टी स्टारर फिल्म बाहुबली 2 को करीब 180 करोड़ रुपये में बनाया गया था। ऐसे में ये फिल्म शुरू होने से पहले ही प्रभास की बाहुबली से आगे निकल गई है।

सुपरस्टार प्रभास के फिल्मी करियर की बात करें तो वो जल्दी ही रोमांटिक म्यूजिकल सागा फिल्म राधे श्याम में नजर आने वाले हैं। इस फिल्म में उनके अपोजिट एक्ट्रेस पूजा हेगड़े नजर आने वाली है। इसके अलावा वो प्रशांत नील के निर्देशन में बनने वाली फिल्म सालार को लेकर भी बिजी है। साथ ही वो तान्हाजी फेम निर्देशक ओम राउत की आदिपुरुष में भी नजर आने वाले हैं। तो क्या आप सुपरस्टार प्रभास की इन फिल्मों को लेकर एक्साइटेड हैं। अपनी राय हमें कमेंट कर बताएं। Also Read - Radhe Shyam Box Office Clash: Prabhas ने एक साथ दी साउथ के इन धुरंधरों को चुनौती, Mahesh Babu, Pawan-Rana के फैंस में मची खलबली