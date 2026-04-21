प्रकाश राज ने Ramayana पर दिया ऐसा बयान, भड़क उठे हिंदू संगठन, BJP नेता ने दर्ज कराई FIR...

Prakash Raj एक बार फिर से अपने बयानों के चलते मुश्किल में फंसते नजर आ रहे हैं. हाल ही में एक्ट्रेस ने 'रामायण' पर कुछ ऐसा बोल दिया, जिसे लेकर अब उनके खिलाफ FIR दर्ज कराई गई है.

Prakash Raj Controversy: वर्सेटाइल एक्टर प्रकाश राज (Prakash Raj) सिर्फ साउथ फिल्मों के लिए ही नहीं बल्कि हिंदी सिनेमा में भी अपनी एक्टिंग के लिए जानें जाते हैं. एक्टर अपनी फिल्मों के साथ-साथ अपने बयानों को लेकर भी अक्सर सुर्खियों में बने रहते हैं. लेकिन 'वांटेड', 'सिंघम' और 'दबंग 2' जैसी फिल्मों में काम कर चुके प्रकाश राज को 'रामायण' पर बयानबाजी करना महंगा पड़ गया. हाल ही में उन्होंने 'रामायण' को लेकर कुछ ऐसा कहा, जिससे हिंदू संगठनों का गुस्सा भड़क उठा और उन्होंने प्रकाश राज (Prakash Raj Controversy) के खिलाफ FIR दर्ज करा दी.

संगठनों की तरफ से एक्टर (Prakash Raj) पर धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने का आरोप लगाया गया है और इस मामले में उनपर कानूनी कार्रवाई की मांग की गई है. बता दें कि, एक्टर के खिलाप शिकायत बीजेपी के एक लीडर ने करवाई है. आइए जानते हैं ये पूरा मामला क्या है.

क्या है Prakash Raj पर आरोप?

खबरों के मुताबिक, आंध्र प्रदेश में टीटीडी (TTD) बोर्ड के सदस्य और बीजेपी नेता भानु प्रकाश ने एक ऑफिशियल शिकायत दर्ज कराई है. उन्होंने एक्टर पर 'अपमानजनक और दुर्भावनापूर्ण टिप्पणी' करने का आरोप लगाया है, जिससे कथित तौर पर 'रामायण' के तथ्यों को तोड़-मरोड़कर पेश किया गया और हिंदू मान्यताओं का अपमान हुआ. उन्होंने न सिर्फ प्रकाश राज ही नहीं बल्कि, उन लोगों के खिलाफ भी कानूनी कार्रवाई की मांग की है, जिन्होंने इन बयानों को बढ़ावा दिया. उनका दावा है कि, ऐसे बयान सामाजिक सद्भाव बिगाड़ सकती है.

क्या है विवाद की जड़?

दरअसल, ये पूरा मामला जनवरी 2026 का है, जब प्रकाश राज केरल लिटरेचर फेस्टिवल में शामिल हुए थे. वहां उन्होंने एक सेशन के दौरान बच्चों के एक नाटक का जिक्र किया था, जिसमें राम, लक्ष्मण, रावण और शूर्पणखा जैसे किरदारों को आधुनिक और व्यंग्यात्मक तरीके से दिखाया गया था. बताया जा रहा है कि, उस एक्ट में कॉमेडी के लिए फल, पेमेंट और जीएसटी जैसे शब्दों का इस्तेमाल किया गया था. इस बातचीत की क्लिप्स सोशल मीडिया पर वायरल हो गई, जिसके बाद लोगों का गुस्सा भड़क उठा.

क्या है केस का स्टेटस?

ये मामला तब और बढ़ गया जब 16 अप्रैल 2026 को वकील अमिता सचदेवा ने एक अलग शिकायत दर्ज कराई. उन्होंने खुद को श्रद्धालु हिंदू बताते हुए आरोप लगाया कि, ये टिप्पणियां जानबूझकर दी गई थीं और अपमानजनक थीं. उन्होंने जोर देकर कहा कि, हिंदू देवताओं और सनातन धर्म का अपमान बर्दाश्त नहीं किया जाना चाहिए. फिलहाल अधिकारी इस मामले की जांच कर रहे हैं. इस पूरे मामले पर अब तक प्रकाश राज की तरफ से कोई ऑफिशियल बयान सामने नहीं आया है.

#WATCH | Hyderabad, Telangana | On BJP leaders' file complaint against Prakash Raj's alleged offensive remarks on Ramayana, BJP leader Pothireddy Krishnakanth says, "I want to ask a question to Prakash Raj, can he dare to encourage writing a similar playwright on other… pic.twitter.com/IUz9qldIvO — ANI (@ANI) April 20, 2026

इन फिल्मों में नजर आएंगे प्रकाश राज

वहीं अगर बात करें एक्टर के वर्कफ्रंट की तो वह इन दिनों अजय देवगन और तब्बू के साथ 'दृश्यम 3' की और शूटिंग में बिजी हैं. इसके अलावा वह विजय थलपति की फिल्म 'जन नायकन' का भी हिस्सा हैं, जो सेंसरशिप की वजह से रुकी हुई है. हालांकि, इस बीच दिलचस्प बात यह है कि, वह महेश बाबू के एक प्रोजेक्ट में भी नजर आने वाले हैं, जो 'रामायण' पर आधारित है. ऐसी ही एंटरटेनमेंट की खबरों को जानने के लिए पढ़ते रहिए बॉलीवुडलाइफ हिंदी…

Read more