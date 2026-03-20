Dhurandhar 2 की बंपर कमाई के बीच प्रकाश राज ने शेयर किया पोस्ट, लिखा- 'मैं बहुत दूर हूं'...

बॉलीवुड एक्टर रणवीर सिंह (Ranveer Singh) की फिल्म 'धुरंधर 2' (Dhurandhar 2) ने ओपनिंग डे पर जबरदस्त कलेक्शन करते हुए कई मूवीज के रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं. 19 मार्च सिनेमाघरों मे रिलीज हुई इस फिल्म की जमकर तारीफ हो रही है. वहीं, सोशल मीडिया पर कुछ पोस्ट में इसे प्रोपेगेंडा फिल्म बताया जा रहा है. इसी बीच साउथ सिनेमा के पॉपुलर एक्टर प्रकाश राज (Prakash Raj) ने अपने सोशल मीडिया अकाउट पर रणवीर सिंह की फिल्म 'धुरंधर 2' को लेकर पोस्ट शेयर किया है. प्रकाश राज की पोस्ट चर्चा में आ गई है. आइए जानते हैं कि दिग्गज अभिनेता ने फिल्म को लेकर क्या लिखा है.
प्रकाश राज ने शेयर किया ये पोस्ट
एक्टर प्रकाश राज अक्सर अपनी बेबाक बयानों से चर्चा में आ जाते हैं. उनको सोशल मीडिया पोस्ट वायरल होते हैं तो लोगों का ध्यान खींचते हैं. अब प्रकाश राज ने धुरंधर का नाम लेकर एक क्रिप्टिक पोस्ट शेयर किया है. इसके बाद अटकलें लग रही हैं कि उन्होंने रणवीर सिंह की फिल्म 'धुरंधर 2' को लेकर निशाना साधा है. प्रकाश राज ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर एक वीडियो शेयर किया है, जिसमें आप देख सकते हैं कि 'अभी ना जाओ छोड़कर' गाना बज रहा है. इस वीडियो के साथ उन्होंने कैप्शन लिखा है. 'मैं धुरंधर से बहुत दूर हूं... और आप. बस पूछ रहा हूं.' इसके बाद लोगों का कहना है कि प्रकाश राज ने रणवीर सिंह की फिल्म 'धुरंधर 2' को लेकर ये पोस्ट शेयर किया है. साउथ एक्टर इस पोस्ट पर मिले जुले रिएक्शन आ रहे हैं. सोशल मीडिया पर कुछ लोगों ने उनका सपोर्ट किया है तो उन्हें कुछ लोगों ने ट्रोल भी किया है. प्रकाश राज के लिए ये पहला मौका नहीं जब उन्होंने इस तरह की पोस्ट शेयर की है. वह आलोचनाओं की परवाह किए बिना कई मुद्दों पर खुलकर राय रखते हैं.
Me .. Bahut Door from #Dhurandhar ….are you #justasking pic.twitter.com/UniBXj8mCNAlso Read
— Prakash Raj (@prakashraaj) March 19, 2026
फिल्म 'धुरंधर 2' कर रही अच्छी कमाई
आदित्य धर के डायरेक्शन में फिल्म 'धुरंधर 2' ने बॉक्स ऑफिस पर पहले दिन ही वर्ल्डवाइड 200 करोड़ रुपये से ज्यादा की कमाई की है. वहीं, फिल्म को दूसरे दिन भी देखने के लिए लोग पहुंच रहे हैं. इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि ये फिल्म 'धुरंधर 2' बॉक्स ऑफिस पर नए रिकॉर्ड बनाने वाली है. इस फिल्म में रणवीर सिंह के साथ सारा अर्जुन, राकेश बेदी, संजय दत्त, आर माधवन, अर्जुन रामपाल, विवेक सिन्हा, दानिश इकबाल जैसे कलाकार काम कर रहे है. ऐसी ही एंटरटेनमेंट (Entertainment News) की लेटेस्ट खबरों के लिए बॉलीवुडलाइफ के साथ बने रहिए.
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