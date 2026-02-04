'वाराणसी' करने के लिए प्रियंका चोपड़ा ने रखी थी ये शर्त, एक्ट्रेस ने एसएस राजामौली से कहा था- 'क्या आप...'

Priyanka Chopra Condition For Movie Varanasi: एक्ट्रेस प्रियंका चोपड़ा ने फिल्म 'वाराणसी' करने के लिए एक शर्त रखी थी. आइए जानते हैं कि उन्होंने डायरेक्टर एसएस राजामौली से क्या कहा था?

ग्लोबल स्टार बन चुकीं प्रियंका चोपड़ा (Priyanka Chopra) डायरेक्टर एसएस राजामौली (SS Rajamouli) की फिल्म 'वाराणसी' (Varanasi) में काम करती नजर आएंगी. वह इन दिनों अपनी इस इस मूवी को लेकर सुर्खियों में बनी हुई हैं. फिल्म 'वाराणसी' में प्रियंका चोपड़ा के साथ साउथ एक्टर महेश बाबू काम करते नजर आएंगे. इस फिल्म का बेसब्री से इंतजार किया जा रहा है. लेकिन क्या आप जानते हैं कि फिल्म 'वाराणसी' को करने के लिए प्रियंका चोपड़ा ने डायरेक्टर एसएस राजामौली के सामने एक शर्त रखी थी. इस बात का खुलासा खुद एक्ट्रेस ने किया है. आइए जानते हैं कि ये शर्त क्या थी.

प्रियंका चोपड़ा ने बताई फिल्म 'वाराणसी' को लेकर ये बात

प्रियंका चोपड़ा ने एक इंटरव्यू के दौरान बताया फिल्म 'वाराणसी' करने के लिए डायरेक्टर एसएस राजामौली से एक रिक्वेस्ट की थी. एक्ट्रेस ने बताया, 'मैं करीब 6 साल से किसी इंडियन फिल्म में नजर नहीं आई. जब एसएस राजामौली ने मुझे कॉल किया और बोले क्या तुम्हें पता कि ये फीमेल कैरेक्टर सच में बहुत कूल है. तुम्हें ये करना ही होगा. मैंने कहा कि मेरी एक रिक्वेस्ट है. क्या आप मुझसे डांस करवाएंगे? क्योंकि मैंने काफी समय से डांस नहीं किया है. हालांकि, मुझे इसके बारे में पूछना नहीं चाहिए था, क्योंकि फिल्म में डांस है.' प्रियंका चोपड़ा की इस बात पर महेश बाबू ने कहा, 'ये तुम्हारी वजह से और इस वजह से मुझे भी डांस करना पड़ेगा.' महेश बाबू ने आगे कहा, 'ये डांस जबरदस्त है. मुझे लगता है कि हमने फिल्म के लिए एक गाना पहले ही शूट कर लिया है. वह हमारे दिमाग में बजता रहता है. प्रियंका चोपड़ा इसे हर समय गाती रहती हैं. फिल्म में गाना इसलिए लिया गया क्योंकि प्रियंका चोपड़ा डांस करना चाहती थीं. '

फिल्म 'वाराणसी' साल 2027 में होगी रिलीज

डायरेक्टर एसएस राजमौली की फिल्म 'वाराणसी' की बात करें तो ये साल 2027 के अप्रैल में बड़े पर्दे पर दस्तक देगी. ये एक एक्शन-एडवेंचर फिल्म है और इसमें महेश बाबू और प्रियंका चोपड़ा के अलावा साउथ एक्टर पृथ्वीराज सुकमारन भी नजर आएंगे. फिल्म 'वाराणसी' का फर्स्ट लुक सामने आने के बाद फैंस काफी इसे सिनेमाघरों में देखने के लिए ज्यादा एक्साइटेड हैं और इसका बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं. बताते चलें कि फिल्म 'वाराणसी' में ये पहला मौका होगा जब प्रियंका चोपड़ा डायरेक्टर एसएस राजमौली और एक्टर महेश बाबू के साथ काम करती नजर आएंगी. ऐसी ही एंटरटेनमेंट (Entertainment News) की लेटेस्ट खबरों के लिए बॉलीवुडलाइफ के साथ बने रहिए.

