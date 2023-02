Project K Release Date Announced: इंडियन सुपरस्टार प्रभास (Prabhas) की अपकमिंग फिल्म प्रोजेक्ट के (Project K) को लेकर मेकर्स ने आज बड़ा ऐलान किया है। महाशिवरात्रि के दिन सुपरस्टार प्रभास के फैंस को बड़ी खबर देते हुए फिल्म 'प्रोजेक्ट के' के निर्माता वैजयंती मूवीज ने खुलासा किया है कि ये फिल्म अगले साल जनवरी 2024 के दिन बॉक्स ऑफिस पर धमाका करेगी। मेकर्स ने फिल्म का नया और अब तक का सबसे जबरदस्त फर्स्ट लुक पोस्टर जारी करते हुए ऐलान किया कि ये फिल्म अगले साल संक्रांति के मौके पर 12 जनवरी 2024 के दिन देशभर के सिनेमाघरों में पहुंचने वाली है। इस फिल्म में सुपरस्टार प्रभास के साथ-साथ अदाकारा दीपिका पादुकोण और सदी के महानायक अमिताभ बच्चन लीड रोल में हैं। फिल्म को लेकर फैंस के बीच शुरूआत से ही भारी क्रेज है। हर किसी की नजर इस पर थी कि आखिर ये फिल्म कब थियेटर्स पहुंचेगी। अब मेकर्स ने इस राज से पर्दा हटा दिया है। यहां देखें फिल्म प्रोजेक्ट के की रिलीज डेट और नया पोस्टर। Also Read - South Gossips Of The Week: विजय की Leo ने उड़ाया गर्दा, नयनतारा ने देखा कास्टिंग काउच का वक्त

टॉप लेवल की साई-फाई है प्रभास की 'प्रोजेक्ट के'

बता दें कि इस फिल्म को नेशनल अवॉर्ड विनर निर्देशक नाग अश्विन बना रहे हैं। इस फिल्म से पहले वो महानती जैसी क्लासिकल हिट फिल्म दे चुके हैं। जिसकी साउथ इंडस्ट्री में खूब चर्चा रही थी। कीर्थि सुरेश स्टारर इस फिल्म को राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। इस फिल्म के बाद निर्देशक नाग अश्विन ने अपनी अगली फिल्म 'प्रोजेक्ट के' के लिए सुपरस्टार प्रभास के साथ हाथ मिलाया। इस फिल्म में पहली दफा अदाकारा दीपिका पादुकोण और प्रभास की जोड़ी बनेगी। जबकि, अमिताभ बच्चन भी जबरदस्त किरदार में दिखेंगे। ये निर्देशक नाग अश्विन की टॉप क्लास साई फाई पैन इंडिया रिलीज फिल्म है। जिसे हिंदी, तमिल, तेलुगु, कन्नड़ और मलयालम भाषाओं में बनाया जा रहा है। इस फिल्म को बनाने में मेकर्स ने करोड़ों रुपये खर्चे हैं।

इतने करोड़ में बनेगी 'प्रोजेक्ट के'

रिपोर्ट्स की मानें तो सुपरस्टार प्रभास की फिल्म 'प्रोजेक्ट के' को बनाने में मेकर्स ने करीब 500 करोड़ रुपये खर्चे हैं। जाहिर ये एक बेहद मोटी रकम है। फिल्म में हैवी ग्राफिक्ल वर्क का इस्तेमाल होना है। जिसकी वजह से लागत में भारी बढ़ोतरी हुई है। तो क्या आप इस फिल्म को देखने के लिए एक्साइटेड हैं। अपनी राय हमें कमेंट कर बताएं।