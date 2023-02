Project K may clash with Ram Charan's RC 15: इंडियन सुपरस्टार प्रभास की मचअवेटेड अपकमिंग साई-फाई फिल्म 'प्रोजेक्ट के' की रिलीज डेट का मेकर्स ने ऐलान कर दिया है। ये फिल्म अगले साल 12 जनवरी के दिन सिल्वर स्क्रीन पर धमाका करने वाली है। इस खबर के साथ ही साउथ फिल्म इंडस्ट्री में खलबली मच चुकी है। बाहुबली के बाद भले ही फिल्म स्टार प्रभास इंडियन सिनेमा के सबसे बड़े सितारे बनकर उभरे। मगर इसके बाद से अभी तक वो दूसरी सुपरहिट फिल्म नहीं दे पाए हैं। बावजूद इसके सुपरस्टार प्रभास की फैन फॉलोइंग में कोई कमी नहीं आई है। अभी भी फैंस को प्रभास की अगली फिल्मों आदिपुरुष, प्रोजेक्ट के और स्पिरिट से खासी उम्मीदें हैं। आदिपुुरुष जहां इसी साल सिल्वर स्क्रीन पर धमाका करने वाली है। तो वहीं, 'प्रोजेक्ट के' को थियेटर पहुंचने में अभी करीब 1 साल की देरी है। Also Read - Project K Release Date Out: सिल्वर स्क्रीन पर इस दिन धमाका करेगी प्रभास-दीपिका पादुकोण की फिल्म, हो गया ऐलान

'प्रोजेक्ट के' ने बढ़ाई राम चरण की टेंशन

इस फिल्म के मेकर्स ने महाशिवरात्री के दिन 'प्रोजेक्ट के' की रिलीज डेट का ऐलान किया। मगर इस ऐलान के साथ ही आरआरआर स्टार राम चरण की टेंशन बढ़ चुकी है। दरअसल, सुनने में आ रहा था कि सुपरस्टार राम चरण और कियारा आडवाणी स्टारर निर्देशक शंकर की अगली फिल्म आरसी 15 भी अगले साल जनवरी में ही रिलीज होने की तैयारी कर रही है। रिपोर्ट्स थीं कि मेकर्स इस फिल्म को साल 2024 की संक्रांति के दिन रिलीज करने की तैयारी में हैं। मगर इससे पहले ही 'प्रोजेक्ट के' के मेकर्स ने ये बड़ी फेस्टिवल डेट लॉक कर दी है। अब ऐसे में या तो राम चरण और प्रभास के बीच अगली साल जनवरी में संक्रांति के मौके पर मेगा बॉक्स ऑफिस क्लैश देखने को मिल सकता है। या फिर... राम चरण की आरसी 15 की रिलीज डेट में ही मेकर्स बदलाव की सोचेंगे। Also Read - South Gossips Of The Week: विजय की Leo ने उड़ाया गर्दा, नयनतारा ने देखा कास्टिंग काउच का वक्त

500 करोड़ रुपये के बजट से बनी है 'प्रोजेक्ट के'

दिलचस्प बात ये है कि प्रभास, दीपिका पादुकोण और अमिताभ बच्चन स्टारर निर्देशक नाग अश्विन की साई-फाई फिल्म भारी भरकम बजट में बन रही है। रिपोर्ट्स की मानें तो फिल्म को पूरे 500 करोड़ रुपये के बजट के साथ बनाया गया है। ऐसे में ये फिल्म से लोगों को भारी उम्मीदें हैं। Also Read - Project K: बाहुबली की तर्ज पर रिलीज होगी प्रभास और दीपिका पादुकोण की प्रोजेक्ट के, सामने आया बड़ा अपडेट