Sreeleela out from Pushpa 2: तेलुगु सुपरस्टार अल्लू अर्जुन की अपकमिंग मूवी 'पुष्पा 2' को लेकर इन दिनों खासा बज है। ये मूवी जल्दी ही सिल्वर स्क्रीन पर धमाका करने की तैयारी में हैं। फिल्म की शूटिंग इन दिनों जोरों से चल रही है। इस फिल्म से जुड़ी हर खबर पर लोगों की नजर बनी रहती है। इस बीच इस मूवी को लेकर एक निराश कर देने वाली खबर सामने आई है। रिपोर्ट्स हैं कि सुपरस्टार अल्लू अर्जुन की मूवी 'पुष्पा 2' से श्रीलीला की शायद छुट्टी हो जाए। दरअसल, अदाकारा इस मूवी में एक आइटम सॉन्ग में नजर आने वाली है। लेकिन अब खबर है कि सुपरस्टार अल्लू अर्जुन की इस मूवी के इस आइटम सॉन्ग पर ही ग्रहण लग गया है। Also Read - South Gossips Today: 'पुष्पा 3' लेकर आएंगे अल्लू अर्जुन, कमल हासन की मूवी में बेटी श्रुति हासन की एंट्री

ठंडे बस्ते में गया श्रीलीला का आइटम सॉन्ग

एंटरटेनमेंट न्यूज की दुनिया में सामने आईं लेटेस्ट मीडिया रिपोर्ट्स की मानें तो सुपरस्टार अल्लू अर्जुन की ब्लॉकबस्टर मूवी 'पुष्पा' की तरह ही मेकर्स इसके सीक्वल में एक आइटम सॉन्ग की प्लानिंग कर रहे थे। जो उनकी पिछली रिलीज मूवी 'उ अंटावा' की तर्ज पर बनाया जाने वाला है। इस गाने में सामंथा रुथ प्रभु की तरह ही किसी बड़ी लीडिंग एक्ट्रेस की जरूरत थी। जिसके लिए मेकर्स ने अदाकारा श्रीलीला को सलेक्ट किया था। अदाकारा इस मूवी और इस गाने को लेकर काफी एक्साइटेड थीं। लेकिन अब सुनने में आया है कि ये गाना फिलहाल होल्ड पर चला गया है। Also Read - Pushpa 3: रुकने वाला नहीं है 'पुष्पा राज', अल्लू अर्जुन संग तीसरी बार धमाका करेंगे सुकुमार?

देवी श्री प्रसाद को नहीं मिली परफेक्ट धुन

सामने आ रहीं लेटेस्ट रिपोर्ट्स की मानें तो इस फिल्म के लिए दरअसल अभी तक संगीतकार देवी श्री प्रसाद को परफेक्ट धुन अभी तक नहीं मिली है। जिसके लिए अभी तक वो इस आइटम सॉन्ग पर ही काम कर रहे हैं। जिसकी वजह से ये गाना होल्ड पर चला गया है। यही नहीं, सुनने में आया है कि सुपरस्टार अल्लू अर्जुन भी इस गाने को लेकर फूंक-फूंककर कदम रखना चाहते हैं। इसलिए मेकर्स चाहते हैं कि उनकी इस मूवी का गाना पहली मूवी के आइटम सॉन्ग से भी जबरदस्त हो। यही वजह है कि सुपरस्टार अल्लू अर्जुन की मूवी के मेकर्स ने फिलहाल इस गाने को होल्ड पर डाल दिया है।