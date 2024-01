Pushpa 2 Vs Singham Again: बॉलीवुड के हिट मशीन माने जाने वाले ब्लॉकबस्टर फिल्मों के निर्माता रोहित शेट्टी की हालिया रिलीज वेब सीरीज इंडियन पुलिस फोर्स खास कमाल नहीं कर सकी है। जिसका असर रोहित शेट्टी की अगली मूवी पर पड़ता दिख रहा है। रोहित शेट्टी के निर्देशन में बनी सिद्धार्थ मल्होत्रा और शिल्पा शेट्टी स्टारर वेब सीरीज को दर्शकों से काफी निगेटिव रिव्यूज मिले हैं। इस वेब सीरीज के वीएफएक्स, एक्शन सीक्वेंस और प्लॉट को लेकर लोगों ने जमकर आलोचना की। जिसके बाद निर्देशक रोहित शेट्टी की वेब सीरीज से दर्शकों को खासा निराशा हुई है। अहम बात ये है कि ये रोहित शेट्टी के कॉप यूनिवर्स की ही एक झलक थी। जिसके असर अब निर्देशक की अगली मूवी पर पड़ता दिख रहा है। Also Read - South Gossips of the Week: रश्मिका संग सगाई की खबरों पर क्या बोले विजय देवरकोंडा? नयनतारा ने मांग ली माफी

'इंडियन पुलिस फोर्स' ने तोड़ी 'सिंघम अगेन' की उम्मीदें

एंटरटेनमेंट न्यूज वर्ल्ड की दुनिया में चल रहीं लेटेस्ट मीडिया रिपोर्ट्स की मानें तो बॉलीवुड फिल्ममेकर रोहित सेट्टी की वेब सीरीज 'इंडियन पुलिस फोर्स' को दर्शकों से मिले निगेटिव रिव्यूज का असर 'सिंघम अगेन' पर पड़ सकता है। जिसकी वजह से अजय देवगन स्टारर इस मूवी पर अब हर किसी की नजर टिक गई है। 'इंडियन पुलिस फोर्स' के बाद रोहित शेट्टी की मूवी 'सिंघम अगेन' भी उनके कॉप यूनिवर्स की अगली कड़ी है। जिसे लेकर फैंस का उत्साह सांतवे आसमान पर है। मगर अब लोगों के इस क्रेज को 'इंडियन पुलिस फोर्स' के पिटने से झटका लगा है।

'पुष्पा 2' के लिए आसान हुई 'सिंघम अगेन' से भिड़ने की जंग

यही नहीं, लोगों का ये भी मानना है कि अब अजय देवगन और दीपिका पादुकोण स्टारर मूवी 'सिंघम अगेन' तेलुगु सुपरस्टार अल्लू अर्जुन की 'पुष्पा 2' से होने वाली जंग में पीछे पड़ सकती है। बता दें कि ये दोनों ही फिल्में 15 अगस्त के मौके पर सिनेमाघर पहुंचेंगी। साल 2024 में इन दोनों फिल्मों के बीच होने वाले बॉक्स ऑफिस क्लैश पर हर किसी की नजर है। ये साल 2024 का सबसे बड़ा क्लैश है। जिस पर दर्शक आंख लगाए बैठे हैं। मगर अब 'सिंघम अगेन' से कम होती दर्शकों की उम्मीदें 'पुष्पा 2' के लिए फायदे का सौदा हो सकती हैं। इस बारे में आपकी क्या राय है। आप अपनी राय हमें कमेंट कर बता सकते हैं।