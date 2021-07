Pushpa Release Date: Christmas 2021 पर धमाका करेंगे Allu Arjun, इस तारीख पर लगाई है मुहर?

Allu Arjun and Rashmika Mandanna's film Pushpa to hit cinemas on Christmas 2021: साउथ सुपरस्टार अल्लू अर्जुन (Allu Arjun) और रश्मिका मंदाना (Rashmika Mandanna) स्टारर फिल्म पुष्पा (Pushpa) पर पूरे देश की नजर है। ये दोनों सितारों की पहली पैन इंडिया फिल्म है। साउथ फिल्म स्टार अल्लू अर्जुन और रश्मिका मंदाना स्टारर इस फिल्म के निर्देशक सुकुमार है। फिल्म को लेकर उस वक्त से ही बज बना हुआ है जब इसका ऐलान हुआ था। इस फिल्म में टॉलीवुड स्टार अल्लू अर्जुन एक अलग ही लुक में नजर आने वाले हैं। फिल्म में उनका किरदार एक लॉरी ड्राइवर और गैंग्स्टर का है। जिसकी एक झलक मेकर्स ने फिल्म स्टार के बर्थडे के दिन वीडिया रिलीज कर दिखा दी थी। इस टीजर को दर्शकों से जबरदस्त रिस्पॉन्स मिला था। Also Read - Allu Arjun ने दोबारा शुरू की Rashmika Mandanna संग Pushpa की शूटिंग

पहले ये फिल्म पहले इसी साल अगस्त के महीने में रिलीज होने वाली थी। निर्माताओं के इस प्लान पर कोरोना की दूसरी लहर ने पानी फेर दिया। जिसके बाद अब इस फिल्म की नई रिलीज डेट का हर किसी को इंतजार है। फिल्मी हलकों में अंदरखाने चल रही जानकारी की मानें तो निर्देशक सुकुमार अपनी इस मेगा बजट फिल्म को अगस्त नहीं बल्कि दिसंबर में क्रिसमस (Christmas 2021) के मौके पर रिलीज करने की तैयारी कर रहे हैं। अभी इसका आधिकारिक ऐलान नहीं हुआ है।

मीडिया रिपोर्ट्स की मानें तो निर्माता-निर्देशक इस फिल्म को त्योहारी सीजन पर ही थियेटर्स में लाने के इंतजार में है। ऐसे में उनकी नजर क्रिसमस 2021 के मौके पर टिकी हुई है। रिपोर्ट्स के मुताबिक मेकर्स 24 दिसंबर के दिन फिल्म रिलीज करने की तैयारी में हैं। बता दें कि फिल्म की शूटिंग अभी बाकी है। मेन विलेन फहाद फासिल जल्दी ही अपने हिस्से की शूटिंग के लिए हैदराबाद पहुंचने वाले हैं। जहां फिल्म के बाकी बचे हिस्से की शूटिंग पूरी की जानी है। शूटिंग पूरी होने के बाद फिल्म पोस्ट प्रोडक्शन फेज में चली जाएगी। ऐसे में मेकर्स फिल्म के पोस्ट प्रोडक्शन को पूरा करके रिलीज की तारीख पर फैसला लेंगे।