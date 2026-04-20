एटली के घर गूंजी किलकारी! दूसरी बार पापा बने फिल्ममेकर, सोशल मीडिया पर वायरल हुई पोस्ट...

डायरेक्टर एटली कुमार और उनकी पत्नी प्रिया के घर नन्ही परी आई है. एटली दूसरी बार पिता बने हैं और उनके बेटे मीर ने बड़े भाई बनने की खुशखबरी सोशल मीडिया पर शेयर की है.

By: Shreya Pandey | Published: April 20, 2026 12:34 PM IST

मशहूर फिल्म डायरेक्टर एटली कुमार के घर खुशियों की बहार आई है. 'जवान' जैसी ब्लॉकबस्टर फिल्म देने वाले एटली दूसरी बार पिता बन गए हैं. उनकी पत्नी प्रिया ने एक प्यारी सी बेटी को जन्म दिया है. यह खबर सामने आते ही सोशल मीडिया पर जश्न का माहौल है और फैंस से लेकर फिल्मी सितारे तक इस कपल को बधाइयां दे रहे हैं.

बेटे मीर ने सुनाया खुशियों का समाचार

एटली और प्रिया ने इस खुशखबरी को शेयर करने के लिए एक बहुत ही प्यारा तरीका चुना है. उन्होंने अपने बड़े बेटे मीर की एक तस्वीर सोशल मीडिया पर पोस्ट की. इस पोस्ट में मीर की खुशी देखते ही बन रही है. मीर ने दुनिया को बताया कि अब वह एक छोटी बहन का बड़ा भाई बन गया है. बच्चों के इस मासूम अंदाज में किए गए ऐलान ने नेटिजन्स का दिल जीत लिया है.

फिल्मी सितारों ने बरसाया प्यार

जैसे ही एटली ने अपनी बेटी के आने की खबर शेयर की, साउथ और बॉलीवुड के बड़े सितारों ने उन्हें बधाई देना शुरू कर दिया. सामंथा रुथ प्रभु ने दिल वाले इमोजी के साथ कपल को विश किया. वहीं, काजल अग्रवाल ने लिखा, "नन्ही परी को ढेर सारा प्यार और मीर को बड़ा भाई बनने की बहुत-बहुत बधाई." अनन्या पांडे और कई अन्य कलाकारों ने भी एटली और प्रिया पर अपना प्यार लुटाया है.

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